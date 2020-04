Von Barbara Klauß

Ludwigshafen. "Eine Notsituation wie diese können wir nur alle gemeinsam bewältigen", meint BASF-Chef Martin Brudermüller mit Blick auf die Corona-Pandemie. Deshalb will der Ludwigshafener Chemiekonzern nun – zusätzlich zum Hand-Desinfektionsmittel, das kostenlos an Krankenhäuser und Arztpraxen geliefert wird – 101 Millionen Atemschutzmasken spenden. Das teilte die BASF am Dienstag mit.

100 Millionen dieser Mund-Nasen-Schutzmasken sollen demnach an die Bundesrepublik Deutschland gehen, 1 Million an Rheinland-Pfalz – das Bundesland, in dem der weltweit größte Produktionsstandort der BASF mit rund 35.000 Mitarbeitern liegt.

Die Masken kauft der Chemiekonzern der Mitteilung zufolge in China ein und bereitet sie auf den Versand vor. "Wir nutzen unsere Einkaufsnetzwerke und unsere Logistik in China, um zu helfen", erklärte Brudermüller. BASF komme für die Kosten des Einkaufs und des Transports der Masken auf. Verteilt werden die Masken über das Bundesministerium für Gesundheit und in Rheinland-Pfalz durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung.

Die erste Lieferung erwartet die BASF Anfang nächster Woche am Frankfurter Flughafen. Dort sollen sie an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und an die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer übergeben werden.

Insgesamt engagiert sich die BASF eigenen Angaben zufolge weltweit mit rund 100 Millionen Euro in der Pandemie-Bekämpfung – neben der Spende der Atemschutzmasken vor allem mit der Produktion von Hand-Desinfektionsmitteln. Hierfür habe der Konzern an Standorten wie Ludwigshafen, Düsseldorf und Münster-Hiltrup in kurzer Zeit neue Kapazitäten geschaffen und könne mit den erworbenen Rohstoffen bis zu 1 Million Liter produzieren, hieß es. So wurde etwa im Ludwigshafener Stammwerk ein Abfüllbetrieb umgerüstet, in dem die BASF nun bis zu 35.000 Liter des Desinfektionsmittels pro Woche produzieren kann.

Rund 150.000 Liter Hand-Desinfektionsmittel wurden laut BASF bereits vom Standort Ludwigshafen in der Metropolregion Rhein-Neckar und von anderen BASF-Standorten kostenlos an Kliniken und weitere Einrichtungen des Gesundheitswesens, etwa an Arztpraxen oder Pflegeheime, verteilt. "Das Interesse ist riesig und zeigt, dass es richtig war, schnell und unbürokratisch zu helfen", hatte Michael Heinz, Mitglied des Vorstands der BASF SE und Standortleiter Ludwigshafen, Ende März erklärt, als die Aktion von der Belieferung der Kliniken auf Arztpraxen ausgeweitet worden war. "Ich bin stolz auf das ganze Team, das die Aktion in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt hat."

Inzwischen würde nun auch kostenlos Desinfektionsmittel deutschlandweit über den digitalen Marktplatz des Verbands der Chemischen Industrie vermittelt, hieß es am Dienstag weiter. Auch in Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, der Türkei und den USA habe die BASF die Produktion von Desinfektionsmitteln aufgenommen, um sie für die Bekämpfung des Virus zu spenden. Weltweit stelle die BASF, die mehr als 117.000 Mitarbeiter hat, derzeit pro Woche rund 175.000 Liter Desinfektionsmittel kostenfrei zur Verfügung. "BASF ist an ihren Standorten eng mit Nachbarschaft und Gesellschaft verbunden. Diese Hilfe ist für uns selbstverständlich. Ein besonderer Dank geht an die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in vorbildlicher Weise engagieren", so Brudermüller. Auch den Behörden gelte der Dank, die unbürokratisch notwendige Sondergenehmigungen erteilt haben. Dabei wurden auch neue Rohstoffe wie Bio-Ethanol für die Produktion von Desinfektionsmitteln freigegeben. Zuvor hat BASF keine Desinfektionsmittel hergestellt, aber einige Rohstoffe dafür verkauft.