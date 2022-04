Von Matthias Kros

Mannheim. Das Großkraftwerk Mannheim (GKM) bereitet sich derzeit darauf vor, ab dem 10. August keine russische Steinkohle mehr zu verwenden. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage. "Da die EU in ihrem jüngsten Sanktionspaket den Bezug von russischer Kohle ab Mitte August 2022 untersagt hat, sind wir aktuell dabei, unsere Beschaffung an die neuen Vorgaben anzupassen und die Umstellung im Rahmen der vorgegebenen Fristen umzusetzen", sagte er.

Hintergrund ist das von der EU am 9. April beschlossene Kohle-Embargo gegen Russland mit einer Übergangsfrist von vier Monaten. Mit den Strafmaßnahmen soll wegen des Krieges in der Ukraine der Druck auf Russland erhöht werden – vor allem durch hohe wirtschaftliche Kosten. So könnte allein das Kohleembargo nach Angaben der EU-Kommission für die Russen Einnahmeausfälle in Höhe von rund vier Milliarden Euro pro Jahr bedeuten.

Das GKM in Mannheim ist eines der größten Kohlekraftwerke in Deutschland. Bereits seit 1959 produziert das Großkraftwerk neben Strom auch Fernwärme für das Netz der gesamten Rhein-Neckar-Region sowie Prozessdampf für benachbarte Industriebetriebe. Eigentümer des GKM sind die Versorger RWE, EnBW und die Mannheimer MVV Energie.

Der Brennstoffverbrauch lag nach Angaben des Sprechers im vergangenen Jahr bei rund 1,8 Millionen Tonnen. Wie hoch dabei der Anteil russischer Kohle ist, sagte der Sprecher nicht. Das GKM beziehe für die Erzeugung von Strom und Wärme über seine Lieferanten Steinkohle auf den weltweiten Handelsmärkten und die einzelnen Chargen wechselten dabei immer wieder. Im Jahr 2020 hatte Russland an der weltweiten Kohleförderung einen Anteil von rund fünf Prozent.

In diesen Wochen zeige sich einmal mehr, wie wichtig diese "diversifizierte Beschaffungsstrategie" sei, um die Versorgung zu sichern, sagte der GKM-Sprecher weiter. Versorgungsengpässe erwarte man deswegen jedenfalls nicht. "Als Ersatz für die russische Kohle könnten alternative Bezüge zum Beispiel aus Ländern wie Australien, Indonesien, USA, Kolumbien oder Südafrika erfolgen", sagte er.

Die Bundesrepublik importierte im vergangenen Jahr laut Statistischem Bundesamt Kohle im Wert von rund 2,2 Milliarden Euro aus Russland. Abnehmer sind neben dem GKM etwa die Energiekonzerne RWE, Uniper und EnBW. Sie müssen Steinkohle importieren, denn in Deutschland wurde die Förderung Ende 2018 eingestellt.

Über einen Stopp der Energieimporte aus Russland wird bereits seit längerem diskutiert, doch vor allem Deutschland stellt sich bislang gegen ein Komplett-Embargo. Denn die deutsche Wirtschaft ist wie keine andere in Europa von den Energieimporten aus Russland abhängig – am schwierigsten gilt der Ersatz für russisches Erdgas, das über Pipelines nach Deutschland kommt. Sollte es zu einem Lieferstopp kommen, rechnet etwa das Wirtschaftsforschungsinstitut IWH mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr um zwei Prozent. Dabei wären die Regionen je nach Bedeutung der Industrie unterschiedlich betroffen: So rechnen die Forscher für Baden-Württemberg mit einem Rückgang der Bruttowertschöpfung um 7,7 Prozent.