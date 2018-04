Eberbach. (tv) Rechtsanwalt Norbert Knüppel hat sein Amt als "Besonderer Vertreter" der Gelita AG niedergelegt. Wie das Unternehmen bestätigte, sei damit ein Verfahren beendet, in dem es um die Rückzahlung von Dividenden ging. Die Klage von Knüppel war in erster und zweiter Instanz als unzulässig abgewiesen worden. Begründung: Knüppel hatte kein Mandat für die Klage. Etwaige Ansprüche müsste der Vorstand durchsetzen. Der sieht aber keine Verstöße bei der Dividendenzahlung. Gelita hatte bereits nach dem Urteil in erster Instanz die Zahlungen an Knüppel eingestellt. Die zugelassene Revision beim Bundesgerichtshof hätte weitere Kosten in sechsstelliger Höhe verursacht. Gelita prüft nun, ob ein Schaden durch die Bestellung von Norbert Knüppel entstanden ist. Bisher haben die juristischen Auseinandersetzungen das Unternehmen rund fünf Millionen Euro gekostet.