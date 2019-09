Die Gelita-Zentrale in Eberbach am Neckar: Beim Gelatine-Hersteller schwelt sein Jahrzehnten Streit zwischen den Eigentümerfamilien. Foto: ZG

Von Barbara Klauß und Thomas Veigel

Eberbach/Heidelberg. Neue Runde im Streit rund um den Eberbacher Gelatinehersteller Gelita: Das Heidelberger Landgericht hat den Rechtsanwalt Norbert Knüppel zu Schadensersatz in Höhe rund 1,5 Millionen Euro verurteilt - gleichzeitig jedoch das Unternehmen zur Zahlung von Honoraren an die Kanzlei des Rechtsanwalts in Höhe von rund 214.000 Euro. Das bestätigte ein Gerichtssprecher gestern auf Anfrage.

Hintergrund ist die Bestellung Knüppels als "besonderer Vertreter" durch Minderheitsaktionäre der Gelita AG.

Er sollte Ansprüche wegen zu Unrecht bezogener Dividenden gegen andere Aktionäre und den Vorstand prüfen, um sie geltend machen zu können. Knüppel verklagte zwei Aktionäre und sechs Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats auf Zahlungen von 15,5 Millionen Euro. Die Klage wurde jedoch in erster und zweiter Instanz als unzulässig abgewiesen. Begründung: Knüppel habe kein Mandat für die Klage. Etwaige Ansprüche müsse der Vorstand durchsetzen. Der sieht aber keine Verstöße bei der Dividendenzahlung.

Gelita hatte bereits nach dem Urteil in erster Instanz die Zahlungen an Knüppel eingestellt. Nach dem Urteil nun muss Gelita jedoch Vergütungsansprüche in Höhe von rund 214.000 Euro zahlen. Die Kammer geht jedoch davon aus, dass Knüppel Gelita nach sogenannten Rechtsscheingrundsätzen vertreten konnte, da er gehandelt habe, als wäre er wirksam bestellt worden.

Knüppel hatte im April 2018 sein Amt als besonderer Vertreter niedergelegt. Im Oktober 2018 reichte die Gelita AG Klage gegen Knüppel ein. Gelita forderte Schadensersatz, da Knüppel Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat sowie Aktionäre mit einer "konstruierten Klage" überzogen und dem Unternehmen Schaden in Millionenhöhe zugefügt habe. Dabei ging es um die Frage, ob Aktionäre die Überschreitung von Anteilsgrenzen nach Aktienkäufen hätten melden müssen.

Auch die Heidelberger Richter gehen davon aus, dass Gelita einen Schadensersatzanspruch nach dem Aktiengesetz hat, wie das Gericht mitteilte. Knüppel habe schuldhaft gegen seine Sorgfaltspflichten als besonderer Vertreter verstoßen. Aus Sicht der Richter stellte die Klageerhebung eine Pflichtverletzung dar. "Das Gesetz eröffne keine Möglichkeiten, entsprechende Ansprüche gegen Aktionäre geltend zu machen." Gleichfalls sei offensichtlich gewesen, dass keine hinreichende Erfolgsaussicht bestanden habe, eine zulässige Klage zu erheben.

Rechtsanwalt Knüppel hält das Urteil hinsichtlich der Widerklage für falsch und "handwerklich schwach", wie er auf Anfrage erklärt. "Selbstverständlich wird es zur Überprüfung durch die höheren Instanzen gestellt", erklärt er.

Eine derartige Schadensersatzklage ist ein Novum in Deutschland. Nach Meinung von Rechtsexperten könnte sie dazu beitragen, die stark kritisierte Rolle von besonderen Vertretern in Unternehmen einzugrenzen. Bisher haben die juristischen Auseinandersetzungen der vergangenen Jahre mit Minderheitsaktionären die Gelita AG nach Unternehmensangaben rund fünf Millionen Euro gekostet.

Die Eigentümerfamilien des weltgrößten Gelatineherstellers sind heillos zerstritten. Gelita, 1875 gegründet, ist bis heute im Besitz der Gründer-Nachfahren. Doch schwelt seit Jahrzehnten ein Streit zwischen den Familienzweigen um Hauptaktionär Philipp Koepff, der rund 65 Prozent der Anteile hält, und seinen Onkel Peter Koepff (zusammen mit seinen Kindern rund ein Drittel der Anteile). Es gab mehrere Verfahren. "Wir beschäftigen die Gerichte schon sehr gut", sagte der Vorstandsvorsitzende Franz Josef Konert im Mai.