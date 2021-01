Von Matthias Kros

Weinheim. Der Weinheimer Mischkonzern Freudenberg hat im Rechtsstreit um die beabsichtigte Kündigung eines Betriebsratsmitglieds eine drohende Niederlage vor Gericht vermieden. Ein Sprecher des Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg in Stuttgart teilte auf Anfrage mit, dass das Verfahren durch einen Vergleich beendet worden sei (Aktenzeichen: 19 TaBV 4/20).

Zuvor hatte das Arbeitsgericht Mannheim entschieden, dass die Kündigung des Arbeitnehmervertreters nicht gerechtfertigt sei. Freudenberg hatte dagegen beim Landesarbeitsgericht zunächst Beschwerde eingelegt. Nun bestätigte eine Unternehmenssprecherin aber den Vergleich: "Wir bestätigen, dass das Verfahren einvernehmlich beendet wurde, und die Tätigkeit als Betriebsrat fortgesetzt wird", sagte sie. "Zu dem Inhalt wurde Vertraulichkeit vereinbart." Die gefundene Einigung kommt überraschend: So hatte die Richterin am Arbeitsgericht Mannheim noch den Eindruck geäußert, dass beide Seiten eher dazu beigetragen hätten, das Problem zu verschärfen, statt nach einer Lösung zu suchen.

Anfang des vergangenen Jahres war bekanntgeworden, dass Freudenberg einem Betriebsratsmitglied außerordentlich kündigen wollte. Dem allerdings hätte die Mehrheit des gesamten Gremiums zustimmen müssen. Da die Arbeitnehmervertreter das Votum verweigerten, versuchte der Weinheimer Konzern, die fehlende Zustimmung durch das Arbeitsgericht Mannheim ersetzen zu lassen – ohne Erfolg. Ende Juli entschied die 13. Kammer des Arbeitsgerichts Mannheim, dass die Kündigung nicht gerechtfertigt sei.

In dem Verfahren ging es hauptsächlich darum, wie viel Zeit der nicht freigestellte Betriebsrat für diese Tätigkeit aufwenden und deshalb betriebliche Aufgaben ablehnen dürfe. In erster Instanz erkannte dabei das Gericht zwar durchaus eine "beharrliche Arbeitsverweigerung" des Betriebsratsmitglieds und stellte fest, dass das Arbeitsverhältnis dadurch "stark belastet" sei. Angesichts der mehr als 28-jährigen Betriebszugehörigkeit und dem zumindest teilweise bestehenden Zusammenhang zwischen Kündigung und Betriebsratstätigkeit sei eine außerordentliche Kündigung aber nicht gerechtfertigt, erklärte die Richterin in ihrem Urteil. Zudem habe sich auch das Unternehmen nicht immer konstruktiv verhalten. Das Verfahren richtete sich gegen den Vorsitzenden des erst Mitte 2019 gegründeten Betriebsrates der Freudenberg & Co. KG, also der strategischen Führungsgesellschaft (Holding) der Gruppe mit etwa 240 Mitarbeitern.

Kündigungen von Betriebsratsmitgliedern, die unter besonderem Schutz stehen, sind in Deutschland sehr selten. Entsprechend groß ist die Aufmerksamkeit, wenn es doch einmal dazu kommt. Das gewerkschaftsnahe Komitee "Solidarität gegen Betriebsrats-Mobbing" hatte die Verhandlungstermine in Mannheim bisher gerne genutzt, um vor dem Gerichtsgebäude zu demonstrieren.