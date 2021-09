Von Matthias Kros

Walldorf. Neben dem Walldorfer Softwarekonzern SAP haben auch andere Unternehmen an ihren Standorten in der Rhein-Neckar-Region die sogenannte 3G-Regel eingeführt, darunter etwa HeidelbergCement oder SNP. Mitarbeiter sollen dann nur geimpft, getestet oder genesen am Arbeitsplatz erscheinen. Oftmals wird diese Vorgabe aber nicht kontrolliert, sondern an das Verantwortungsbewusstsein der Beschäftigten appelliert.

> HeidelbergCement: "Ja, wir machen jetzt 3G", sagt ein Sprecher des Heidelberger Baustoffkonzerns. Sofern die Beschäftigten geimpft oder genesen seien, sei auch wieder eine Doppelbelegung von Büros oder eine über 50 Prozent hinausgehende Belegungsquote im Großraumbüro freiwillig möglich. Tatsächlich würden die Mitarbeiter zunehmend wieder ins Büro kommen, "da sie den persönlichen Austausch vermissen", vermutet der Sprecher. Von den rund 1100 Mitarbeitern in der Region Heidelberg sei inzwischen etwa die Hälfte wieder am Arbeitsplatz. "Das ist auch genau der Wert, den wir mit unserer neuen Betriebsvereinbarung angestrebt haben."

> Roche: Am Mannheimer Standort des Schweizer Pharmakonzerns gilt bereits seit Anfang September verpflichtend die 3G-Regelung, allerdings nur für Externe, also etwa Dienstleister, Partner oder Besucher. "Die Umsetzung läuft hier sehr gut", erklärt eine Sprecherin. Außerdem habe man den Fremdfirmen-Mitarbeitern angeboten, sich kostenlos über die Roche-Betriebsärzte gegen Corona impfen zu lassen. "Ebenso appellieren wir eindringlich an die Eigenverantwortung unserer Mitarbeiter, sich ebenfalls an die 3G-Regelung zu halten". Dafür stelle man den Beschäftigten, die zum Arbeiten an den Standort kommen, weiterhin kostenlose Selbsttests zur Verfügung.

> MLP: Zurückhaltend zeigt sich der Wieslocher Finanzdienstleister: "Bei MLP gilt auf dem Campus in Wiesloch aktuell nicht die 3G-Regel", sagt eine Sprecherin. Man beobachte die Entwicklungen rund um die Pandemie aber sehr genau und evaluiere fortlaufend, wie man am besten darauf reagieren und wo möglicherweise Anpassungen der bestehenden Regelungen des Unternehmens vorgenommen werden müssten. "Als Sicherheitsmaßnahme gilt für unseren Campus derzeit weiterhin eine eingeschränkte Auslastung von maximal 50 Prozent der Belegschaft", erklärt sie. Dementsprechend werde die Homeoffice-Möglichkeit von den Kollegen immer noch umfangreich genutzt.

> SNP: Der SAP voraus ist der Heidelberger Softwarespezialist SNP, bei dem die 3G-Regel schon seit Mitte August in Kraft ist. Da die Situation jedoch nur schwer abzuschätzen sei, gelte bei SNP bis auf Weiteres die Regelung, im Homeoffice arbeiten zu können, so eine Sprecherin. "Wer möchte, kann bei Einhaltung der 3G-Regelung aber natürlich auch die Büroräumlichkeiten nutzen". Grundsätzlich gelte: "Entsprechend des Infektionsgeschehens und damit verbundenen Vorgaben und Rahmenbedingungen, werden die Schutzmaßnahmen angepasst".

> BASF: Der größte Arbeitgeber der Region verweist auf die seit Sonntag geltende, neue Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz, die man am Standort Ludwigshafen entsprechend umsetze. Danach müssten Beschäftigte, wenn sie die Arbeit nach mindestens fünf Werktagen Abwesenheit wieder aufnehmen, einen aktuellen Testnachweis mit sich führen."Geimpfte oder genesene Mitarbeitende können frei entscheiden, ob sie den Testnachweis durch die Vorlage eines Impf- oder Genesenen-Nachweises ersetzen wollen. Diese Auskunft bleibt im Arbeitsumfeld weiter freiwillig", erklärt eine Sprecherin des Chemiekonzerns. Werde die Arbeit im Homeoffice wieder aufgenommen, gelte die Testpflicht für den ersten Tag, an dem der Arbeitnehmer die Arbeit im Betrieb oder anderen Einsatzorten als zu Hause wieder aufnehme.

> Freudenberg: Der Weinheimer Mischkonzern sieht derzeit keinen Grund für eine Anpassung der geltenden Regelungen: "Das Maßnahmenpaket mit Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, Selbsttests und Impfangeboten für Mitarbeitende hat sich bewährt und greift", erklärt eine Sprecherin. "Aus diesem Grund gibt es keine Pläne, den Zugang zum Industriepark am Standort Weinheim einzuschränken". Freudenberg setze neben den Angeboten auch auf die Verantwortung der Beschäftigten, sich und andere zu schützen.

> Heidelberger Druckmaschinen AG: Der Wieslocher Maschinenbauer wünscht sich, wie viele andere Unternehmen auch, das Recht, den Impfstatus abfragen zu dürfen: "Wesentlich ist für 3G die verbindliche Überprüfung des Status", so ein Konzernsprecher. "Es reicht nicht die Behauptung, dass eine Impfung vorliegt. Sicherheit entsteht nur, wenn auch nachvollzogen wird, welcher Status vorliegt". "Das aber genau ist die Schwäche der gesetzlichen Lage, sie reicht nicht aus", sagt er. Derzeit gelte für Heideldruck-Veranstaltungen auf dem Werksgelände mit externen Besuchern die 3G-Regelung. "Erste Kundenveranstaltungen sind bereits nach dem Modell durchgeführt, auch die "Lange Nach der Ausbildung" werde nach 3G praktiziert werden. "Das gilt für alle Teilnehmer einer Veranstaltung, also auch für die Heidelberg Mitarbeiter."