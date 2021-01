Mannheim. (kla) Alexander Zumkeller wird Vorstand und Arbeitsdirektor bei der deutschen Landesgesellschaft des Schweizer Technologiekonzerns, wie ABB am Freitag mitteilte. Sein Vorgänger auf dieser Position, Markus Ochsner, hatte zum 1. Januar den Vorstandsvorsitz von ABB in Deutschland übernommen. Das hatte der Aufsichtsrat bereits im Juni 2020 nach dem Abgang von Hans-Georg Krabbe beschlossen.

Zumkeller (60) ist seit 2007 bei ABB – zunächst als Leiter Arbeitsrecht und Arbeitnehmerbeziehungen. Später führte er unter anderem das globale Center of Expertise Labour Law (Fachzentrum für Arbeitsrecht). Seit Oktober 2019 ist er Head of Global Business Services HR Expert Services Labour Relations. Vor seinem Wechsel zu ABB war er 20 Jahre lang im Arbeitgeberverband Chemie Baden-Württemberg tätig, zuletzt als Geschäftsführer. Zumkeller hat Rechtswissenschaften an der Universität zu Konstanz studiert.

Der neue Vorstandsvorsitzende Ochsner (57) folgte Anfang des Jahres auf Hans-Georg Krabbe. Er ist seit dem Studium der Betriebswirtschaftslehre beim Konzern tätig. Seit zehn Jahren ist er Mitglied im Vorstand der deutschen Landesgesellschaft und leitete zuletzt das Ressort Finanzen. Sitz der Landesgesellschaft ist in Mannheim. Der Technologiekonzern ist zudem einer der größten industriellen Arbeitgeber in Heidelberg, wo ABB mit rund 1600 Mitarbeitern Sicherungsautomaten fertigt. Krabbe, der seit Januar 2015 Vorstandsvorsitzender von ABB Deutschland war, hatte im März seinen Rückzug zum Jahresende ohne Angabe von Gründen mitgeteilt. Das Ausscheiden sei "in gegenseitigem Einvernehmen" erfolgt, hatte es lediglich geheißen.