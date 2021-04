Von Barbara Klauß

Walldorf. Karin Gräslund möchte Frauen im IT-Umfeld unterstützen. Deshalb engagiert sich die Professorin für Wirtschafts- und Finanzinformatik und Vorständin der SAP-Anwendergruppe DSAG für die Initiative WOMAN@DSAG. Männer, meint sie, empfinden einfach nicht, was es bedeutet, sich Tag für Tag in einer Männerdomäne zu bewegen.

Frau Gräslund, weshalb halten Sie eine solche Initiative für notwendig?

Weil unsere Rolle noch nicht paritätisch ist. Ich bedaure das. Früher war ich Quotengegnerin. Heute sehe ich, dass es ohne einen gewissen Zwang nicht geht. Es ist mir ein Herzensanliegen, dass wir die Quote – hoffentlich noch zu meiner Lebenszeit – überflüssig machen.

Solche Initiativen sind aber auch wichtig, weil ich glaube, dass wir Frauen uns gegenseitig gut helfen können.

Wie können sich speziell Frauen untereinander helfen?

Es tut beispielsweise gut mit jemandem zu sprechen, der nachvollziehen kann, wie sich bestimmte Situationen anfühlen, warum man sie als schlimm empfindet. Oder mit jemandem, der einem Tipps geben kann für Situationen, in die Frauen – unabhängig vom erreichten Karrierelevel – immer wieder geraten. Außerdem bieten wir bei Woman@DSAG Trainings an, bei denen wir etwa üben, schlagfertiger zu reagieren.

Weshalb brauchen kluge, erfolgreiche Frauen solche Trainings?

Männer und Frauen verhalten sich unterschiedlich – etwa in der Art, wie sie sich Gehör verschaffen. Männer übernehmen beispielsweise gerne Ideen von Frauen, die nicht gehört wurden, äußern sie noch einmal – und plötzlich werden sie wahrgenommen. Aber ich glaube, wir können üben, uns Gehör zu verschaffen. Nicht weil ich es gut finde, wenn Frauen sich männliche Verhaltensweisen antrainieren. Aber so lange wir noch so wenige sind, müssen wir uns in dem Ökosystem bewegen, das wir vorfinden. Wir müssen die Spielregeln dort beherrschen – vielleicht auch, um sie später ändern zu können.

Auf welche Situationen kann man sich in Trainings vorbereiten?

Ich habe mit meinen Masterstudentinnen mal einen Tag lang trainiert, wie sie sich verhalten können, wenn sie auf eine Art angefasst werden, die sie nicht möchten. Sei es die Hand auf der Schulter, also aus Dominanzverhalten, oder an Stellen, die eine ordentliche Ohrfeige rechtfertigen. Das Gefühl, auf jede Frechheit vorbereitet zu sein, ermächtigt einen ungemein.

Sie haben es geschafft, in einer Männerdomäne Karriere zu machen. Wie?

Meine Karriere ist eine Zusammenfügung von Fähigkeiten, aber auch jeder Menge Glück. Natürlich muss man da sein, wenn jemand eine Führungskraft sucht. Und man muss auch "Ja" sagen. Das ist mir früh gelungen. Ich wollte Verantwortung übernehmen.

Manche meinen, Frauen schrien eben nicht laut genug "hier", wenn es um Führungspositionen geht.

Wie gesagt habe ich früh gelernt Verantwortung zu übernehmen: als Schlüsselkind, später in der Kirche, in Jugendgruppen, als Klassensprecherin. So habe ich gemerkt: Wenn man das macht, kann man auch etwas gestalten.

Oft heißt es auch, Frauen würden weniger fordernd auftreten: Statt um eine Beförderung zu bitten würden sie eher darauf warten gebeten zu werden.

Das ist schon so. Wir würden gerne für unsere Fähigkeiten entdeckt werden. Wir möchten uns Anerkennung durch Leistung erarbeiten. Doch da täuschen wir uns. Wer welche Position bekommt, hängt nicht nur von fachlichen Fähigkeiten ab. Es geht auch darum, welchen Einsatz man zeigt, was man wagt, wie sehr man kämpft, wie gut man Rückschläge wegsteckt.

War Ihnen klar, was es bedeutet, sich in eine Männerdomäne zu begeben?

So habe ich das damals nicht wahrgenommen. Ich war schon immer ein Fan von Naturwissenschaften und habe mir einfach mein Feld gesucht. Logik und alles, was man mit Software bewirken kann, finde ich immer noch faszinierend.

Haben Sie eine Erklärung dafür, dass es so relativ wenige Frauen gibt, die sich für diese Felder interessieren?

Ich glaube, viele müssen den Charme des Faches erst richtig entdecken. Ich hatte beispielsweise einen tollen Chemielehrer. Wenn es solchen Persönlichkeiten gelingt, den Zauber zu wecken, begeistert man auch mehr Frauen für naturwissenschaftliche Themen. Außerdem werden diese Fächer sehr zum Vorsortieren genutzt. Das schreckt viele Frauen ab. Auch, weil uns Wettbewerb ein Stück weit aberzogen wird. Ich glaube, man kann da an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen noch vieles besser machen. Zudem sind Role Models sehr wichtig. Wenn mehr Frauen in einem Feld sichtbar sind, erhöht sich der Frauenanteil meines Erachtens automatisch.

Aber die Glaubenssätze, dass bestimmte Dinge – wie Mathe und Informatik – nichts für Mädchen und Frauen seien, sind sehr stark, oder?

Ja. Dabei wissen wir, dass Mädchen und Frauen in Mathematik, in Physik – generell in den Naturwissenschaften – meistens einen besseren Noten-Durchschnitt erreichen. Aber mit Fakten kommt man gegen diese Glaubenssätze leider nicht an. Sie gehören auch zu den Gründen, weshalb Frauen diese Fächer meiden: Weil sie ständig gegen die Vorurteile der Männer anarbeiten müssen. Weil das wettbewerbliche Verhalten so dominierend ist. Weil sie sich immer durchsetzen müssen. Aber ich habe den Eindruck, dass es immer mehr junge Frauen und auch junge Männer gibt, die das einfach nicht mehr annehmen.

Hat sich denn an den Umständen, die Frauen vorfinden, etwas geändert?

Ich glaube schon. Die Umstände sind immer noch nicht befriedigend. Aber in meiner jungen Karriere war es völlig normal, dass man sich entschied: entweder Familie oder Karriere. Heute gibt es ein neues Selbstverständnis: Familie UND Karriere. Ich nehme viele Frauen wahr, die sich um Klischees einfach nicht mehr so viel scheren, die mehr darauf pfeifen.

Hintergrund > Die Vorständin: Karin Gräslund ist Professorin für Wirtschafts- und Finanzinformatik an der Wiesbaden Business School der RheinMain Universität für angewandte Wissenschaften Wiesbaden & Rüsselsheim. 2020 wurde sie Fachvorständin für den Bereich Finanzen in der DSAG und Sprecherin der [+] Lesen Sie mehr > Die Vorständin: Karin Gräslund ist Professorin für Wirtschafts- und Finanzinformatik an der Wiesbaden Business School der RheinMain Universität für angewandte Wissenschaften Wiesbaden & Rüsselsheim. 2020 wurde sie Fachvorständin für den Bereich Finanzen in der DSAG und Sprecherin der Initiative Women@DSAG. > Die DSAG: Die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) ist einer der einflussreichsten Anwenderverbände der Welt – mit mehr als 60.000 Mitgliedern aus über 3700 Unternehmen, vom Mittelstand bis zum DAX-Konzern aus allen wirtschaftlichen Branchen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. > Die Initiative: Women@DSAG hat sich zum Ziel gesetzt, die Position und Rolle von Frauen innerhalb der DSAG sowie im SAP- und im IT-Umfeld zu stärken. Frauen sollen ein aktiver Teil innerhalb der DSAG und in allen Funktionen vertreten und sichtbar sein. Die Initiative dient zum anderen auch als Plattform, um berufliche Kontakte zu knüpfen und die persönliche Weiter- und Kompetenzentwicklung zu unterstützen sowie Erfahrungen und Expertise auszutauschen und Chancengleichheit im Arbeitsalltag zu fördern.

[-] Weniger anzeigen

Darf ich Sie fragen, wie es bei Ihnen mit Familie aussieht?

Ich hätte gerne Kinder gehabt. Das ist eher Zufall, dass es sich nicht ergeben hat.

Viele konstatieren eine Rückkehr zu alten Rollenmustern: Mütter arbeiten Teilzeit, Väter machen Karriere.

Das hat aber, glaube ich, vor allem etwas mit der Situation zu tun: Wir leben in einer Gesellschaft, in der Individualismus, Kampfgeist und Erfolg zählen. Man muss eine tolle Ehefrau und Mutter sein, eine super Sportlerin und gleichzeitig eine erfolgreiche Karrierefrau. Ständig werden extreme Anforderungen an uns gestellt, wir stehen permanent in einem unheimlichen Wettbewerb. Ich glaube, Frauen trauen sich da eher mal zu sagen: Ihr mögt das heldisch finden, aber ich mache da nicht mit. Allerdings sehe ich auch bei jungen Männern heute eine Ermüdung: Sie wollen auch nicht mehr ständig kämpfen und der Held sein müssen.

Sie haben vorhin gesagt, früher seien sie Quotengegnerin gewesen. Weshalb?

Wohl auch aus Eitelkeit. Ich will keine Quotenfrau sein. Ich will für das wertgeschätzt sein, was ich tue. Es ist einfach furchtbar, wenn man jedes Mal verdächtigt wird, einen Bonus zu bekommen. Aber inzwischen habe ich mir da ein dickes Fell angelegt. Heute sehe ich die Quote als einziges Mittel, das unwillige Männer zwingt, uns in den Club rein zu lassen. Erfreulicherweise gibt es ja auch immer mehr moderne Männer, die uns auf Augenhöhe dabei haben wollen; so erlebe ich das gerade in der DSAG .

Es scheint wirklich einen Generationenwechsel zu geben. So spricht sich etwa der junge SAP-Chef Christian Klein für eine Frauenquote aus.

Ja. Und das Bewusstsein, dass Diversity, also Vielfalt, ein wichtiges Puzzleteil ist bei der Transformation, ist auch eine Generationenfrage.

Weshalb ist das wichtig, wenn die Unternehmen die großen Herausforderungen der Zukunft angehen?

Vielfalt wirkt sich entscheidend auf die Fähigkeit von Firmen aus. Ich merke selbst bei Entscheidungen immer wieder, dass diverse Perspektiven die Augen öffnen – auch für Dinge, über die man bislang nicht einmal nachgedacht hat. Und aus seiner Perspektive auch gar nicht nachdenken konnte, weil sich jeder in seinem Tunnel befindet. Wenn man sich dessen gewahr ist, muss man das Ziel haben, diverser zu werden. Und gerade bei einer so global aufgestellten Firma wie SAP ist das dringend notwendig. Ich freue mich, dass jetzt zwei Frauen im Vorstand sind. Aber es darf ruhig noch diverser werden.

Sie selbst haben Unternehmen mitgegründet. Warum gibt es auch in diesem Bereich so wenige Frauen?

Gründen ist kein Deckchensticken. Das ist mit Risiken und Angst behaftet. Dabei kann Gründen auch zum Befreiungsschlag werden: Man kann Unzufriedenheit und Wut über den Arbeitgeber, über mangelnde Wertschätzung oder darüber, wie Dinge laufen, auch nutzen und sagen: Jetzt zeige ich euch, dass es auch anders geht. Wut ist ein super Energiespender. Das nehme ich bei vielen Gründerinnen wahr die sagen: Wenn mir im Unternehmen keine Chancen geboten werden, wenn die Vereinbarkeit von Familie und Beruf dort nicht gelingt, dann mache ich mich selbstständig. Wir müssen in die Position kommen, die Regeln mit zu bestimmen. Darin liegt eine Potenz, die wir noch überhaupt nicht gehoben haben.