Von Matthias Kros

Stuttgart. Zementhersteller und die Flugindustrie stehen nicht gerade in dem Ruf, ausgesprochene Klimaschützer zu sein. Und dennoch soll in Baden-Württemberg erforscht werden, wie ausgerechnet diese beiden Branchen beim Aufpolieren ihrer Umweltbilanz voneinander profitieren könnten. Geplant ist die Herstellung synthetischen Kerosins aus den CO2-Emissionen von Zementwerken. Am Mittwoch unterzeichneten Vertreter des Landes, der Industrie und des Stuttgarter Flughafens eine entsprechende Absichtserklärung. Mit dabei ist auch der Heidelberger Baustoffkonzern HeidelbergCement.

Derzeit ist die Zementindustrie für rund sechs Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Dieser Anteil könnte in den kommenden Jahren noch größer werden, denn in vielen Regionen der Welt, insbesondere in Asien und Afrika, steigt die Nachfrage nach Zement.

Grundsätzlich fallen bei der Zementherstellung große Mengen CO2 aus zwei verschiedenen Quellen an: Zum einen aus dem eingesetzten Brennstoff, also etwa Kohle, Öl oder Gas. Hier ließen sich durch einen Umstieg auf regenerative Energien noch vergleichsweise einfach Emissionen reduzieren, erklärte Jürgen Thormann, Geschäftsführer der Branchen-Initiative "Cement Innovation for Climate". Doch hinzu kommen die sogenannten prozessbedingten Emissionen, die beim Brennen von Kalkstein – Hauptbestandteil von Beton – anfallen.

"Es geht darum, den bei der Produktion von Zement entstehenden Klimakiller CO2, der prozessbedingt und nicht vermeidbar ist, zur Grundlage für die Herstellung von klimafreundlichem, synthetischem Kerosin zu machen", fasste Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Mittwoch die Idee zusammen. Dazu solle eine Demonstrationsanlage im industriellen Maßstab auf dem Gelände des Zementwerks in Mergelstetten entstehen.

Hier soll das sogenannte Oxyfuel-Verfahren (aus Oxy für Oxygen = Sauerstoff und fuel = Brennstoff) zur Abscheidung des CO2 eingesetzt werden. Dabei wird anstelle von Luft reiner Sauerstoff in den Zementofen eingebracht. Dadurch gelangt kein Stickstoff mehr in den Brennvorgang und es entsteht ein hoch konzentriertes CO2.

Mit Hilfe von regenerativer Energie werden dann aus diesem CO2 unter Verwendung von Wasserstoff synthetische Kraftstoffe hergestellt. Sie unterscheiden sich in ihren Grundeigenschaften nicht von Kerosin, Diesel oder Benzin aus Erdöl, sind aber im Idealfall ein klimaneutraler Treibstoff. Ihre Herstellung ist allerdings noch sehr teuer.

Trotzdem ist Dominik von Achten, Vorstandschef von HeidelbergCement, überzeugt, dass das Oxyfuel-Verfahren ein lukratives Geschäftsfeld für den Baustoff werden kann. Die Realisierung des Projektes stehe aber noch unter dem Vorbehalt der zu beantragenden Fördermittel. Spätestens mit der geplanten Verschärfung des Emissionshandels in der EU werde die Luftfahrtindustrie ein massives Interesse an dem synthetischen Kraftstoff bekommen, ist Baden-Württemberg Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sicher.

Mindestens 100 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren in Mergelstetten investiert werden, die größtenteils von der Industrie getragen würden, betonte Kretschmann. Mit einem Baubeginn rechnet Thormann 2022, ein Jahr später könne die Anlage in Betrieb gehen. Zum Einsatz kommen soll der Flugzeugtreibstoff dann am Flughafen Stuttgart. Das Verkehrsministerium hatte Anfang des Jahres eine Machbarkeitsstudie zu den Plänen vorgelegt. Aus dem prozessbedingt entstehenden CO2 eines Zementwerks könne der Bedarf des Stuttgarter Flughafens zweifach gedeckt werden, hieß es damals. In größerem Umfang genutzt würden die synthetischen Kraftstoffe aber wohl erst in den 30er Jahren, sagte Hermann am Mittwoch.