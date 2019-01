Von Petra Sorge, RNZ Berlin

Berlin/Stuttgart. Ein Warnstreik an drei großen deutschen Airports hat zu Hunderten Flugausfällen geführt. Die meisten Sicherheitsleute an den Standorten Stuttgart, Düsseldorf und Köln/Bonn folgten gestern dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi zu einer ganztägigen Arbeitsniederlegung. Damit untermauerten sie ihre Forderung nach einer deutlich besseren Bezahlung. Mehr als 600 Starts und Landungen fielen aus - in Stuttgart waren es 142 von 275, in Düsseldorf 370 von 580, in Köln/Bonn 131 von 199. Ursprünglich waren an den drei Airports gestern insgesamt rund 110.000 Passagiere erwartet worden - viele von ihnen hatten sich aber vorab informiert und den Weg zum Flieger gar nicht erst angetreten. Auswirkungen gab es auch an anderen Flughäfen, wo Maschinen aus den drei Arbeitskampf-Standorten erwartet wurden oder dorthin geschickt werden sollten - an den Berliner Flughäfen gab es rund 100 Absagen. Etwa gleich viele waren es in München, dort teilweise aber auch witterungsbedingt.

Über die Folgen des Streiks und die Forderungen der Gewerkschaft spricht Eva Schmidt, Landesfachbereichsleiterin Besondere Dienstleistungen Verdi Baden-Württemberg, im Interview.

Frau Schmidt, von den Warnstreiks sind Zehntausende Reisende betroffen. Warum müssen die Fluggäste leiden?

Es gibt leider keine andere Möglichkeit, so ist das beim Streik. Wir hatten die Warnstreiks aber bereits am Mittwoch angekündigt. Deswegen konnten sich die Reisenden darauf einstellen. Wir haben auch keine bösen Anrufe von betroffenen Fluggästen bekommen.

"Sicherheit ist wichtig, kosten soll sie nichts"

Sie fordern 20 Euro Stundenlohn für die rund 23.000 Beschäftigten an deutschen Flughäfen. Der Flughafenverband ADV nennt das "überzogen, rücksichtslos und unverantwortlich". Was sagen Sie dazu?

Manche Flughäfen zahlen für Aushilfen schon heute freiwillig 19,50 Euro. Davon sind wir mit unserer Forderung von 20 Euro gar nicht weit entfernt. Die Beschäftigten sind heutzutage einem höheren Druck ausgesetzt. Das Passagieraufkommen wächst und wächst, im vergangenen Jahr ist es um mehr als sieben Prozent gestiegen. Die Arbeitszeiten mit Nacht-, Feiertags- und Wochenendschichten sind nicht gerade familienfreundlich. Auch die Terrorgefahr ist gestiegen. Sicherheit ist wichtig, aber kosten soll sie nichts.

In Ostdeutschland bedeuten Ihre Forderungen teilweise Lohnerhöhungen von bis zu 44 Prozent. Wie wollen Sie das noch jemandem vermitteln?

In Baden-Württemberg liegt der Stundenlohn im Moment bei 17,16 Euro - die von uns geforderte Steigerung beträgt also nur knapp 17 Prozent. Dass es in Ostdeutschland so ist, ist nicht unsere Schuld. Die Arbeitgeber wollten einen einheitlichen Bundes-Lohntarifvertrag. Wenn die Lohnunterschiede zwischen den Bundesländern aber so groß sind, ist klar, dass man dann in den Niedrigsektoren etwas mehr drauflegen muss. Es ist auch nicht nachvollziehbar, dass man 30 Jahre nach der Wende noch solche Lohnunterschiede zwischen Ost und West hat.

Die Arbeitgeber bieten ein Plus von 6,4 Prozent. In anderen Branchen würden sich die Gewerkschaften enorm freuen über solche Angebote …

Das ist das bundesweite Angebot, das aber regional höchst unterschiedlich ausfällt. In Baden-Württemberg würde die effektive Steigerung gerade mal zwei Prozent betragen. Das deckt nicht einmal die Inflationsrate ab.

Müssen sich die Reisenden in naher Zukunft auf weitere Warnstreiks des Sicherheitspersonals an deutschen Flughäfen einrichten?

Wir planen von Tag zu Tag. Wenn nötig, werden wir die Streiks ausweiten. Wenn die Arbeitgeberseite einlenken will, kommen wir sofort an den Verhandlungstisch zurück. Es war nicht unser Wunsch, die nächste Tarifverhandlung erst für den 23. Januar festzusetzen.

Wie groß ist die Solidarität der Beschäftigten vor Ort?

Sehr groß. Hier in Stuttgart haben wir eine Streikbeteiligung von 80 Prozent. Ähnlich ist es auch in Köln-Bonn und Düsseldorf. Die Beschäftigten sind kampfbereit.