Von Harald Berlinghof

Wiesloch. Er ist klug, wissbegierig und engagiert. Er ist 22 Jahre jung, kommt aus Teheran und sein Leben liegt noch vor ihm. Und daraus will er das Beste machen. Arian Mansuri absolvierte bei der Heidelberger Druckmaschinen AG in Wiesloch eine einjährige berufliche Einstiegsqualifizierung, auch bezeichnet als tarifliches Förderjahr.

Zwölf jungen Menschen bietet die Heidelberger Druckmaschinen AG in diesem Jahr erneut die Möglichkeit, sich für einen Ausbildungsplatz zu qualifizieren. Vier von ihnen haben einen Fluchthintergrund, so auch Mansuri.

Im August 2013 war Mansuri aus dem Iran mit seiner Mutter hierher gekommen. In der Tasche hatte er ein iranisches Abiturzeugnis, das bei uns aber nicht anerkannt wird. In Deutschland angekommen hieß es als Erstes, die deutsche Sprache zu lernen. Die ist schwer. Das fängt schon mit der Schrift an.

In Wiesloch bei Heideldruck beginnen jedes Jahr etwa 70 Auszubildende ihre Berufsausbildung in zahlreichen kaufmännischen und technisch-gewerblichen Berufsbildern, an allen vier Standorten in Deutschland sind es etwa 100. Zum Beginn des neuen Ausbildungsjahrgangs ab September wird auch der junge Iraner mit dabei sein. Er ist der einzige von vier jungen Leuten mit Fluchthintergrund, der in diesem Jahrgang die einjährige Einstiegsqualifizierung erfolgreich abgelegt hat und der eine Ausbildungsstelle bekommt.

"Eigentlich wollte ich zu Hause Medizin studieren. Das ging aber nicht", sagt der junge Mann. Mit hohen Erwartungen war er nach Deutschland gekommen, doch sein Abi-Zeugnis, das erst einmal übersetzt werden musste, erwies sich als untauglich für ein Studium an einer deutschen Universität. Nach elf Jahren legt man im Iran das Abitur ab. Das reicht den deutschen Behörden nicht und so wird das iranische Abitur dem deutschen nicht gleich gestellt.

Also sah sich Mansuri nach einer anderen Möglichkeit um. Er lernte verbissen Deutsch an der Internationalen Gesamtschule Heidelberg und machte das Fachabitur an der Julius Springer Schule. In Berufsorientierungsmaßnahmen der Agentur für Arbeit und bei den Heidelberger Ausbildungstagen zeigte sich seine Begabung für Elektronik. "In dem Bereich habe ich zu Hause schon viel gebastelt", betont er. Da lag es nahe, sich für den Beruf des Elektronikers für Geräte und Systeme zu bewerben. Im November letzten Jahres hat er sich über Ausbildungsmöglichkeiten und einen Berufsstart bei Heideldruck informiert.

Doch zunächst wartete das Qualifizierungsjahr auf den jungen Mann. "Vor allem die deutsche Sprache, die mitgebracht wird, ist oft für einen Ausbildungsplatz nicht ausreichend", erläutert Sonja Mohr, Leiterin Ausbildung Logistikberufe und Schulmarketing bei Heideldruck. Deshalb muss im Qualifizierungsjahr eine Verbesserung und Vertiefung der Sprache erfolgen. Das Niveau B2 sei nötig. Viele, wie Mansuri, bringen nur B1 mit. Die Klassifizierungsstufen der deutschen Behörden reichen von A1 (niedrigste Stufe) bis zu C2 (höchste Stufe). Nach fast einem Jahr ist er nun soweit, dass er Anfang September als Auszubildender in Wiesloch seine Berufsausbildung begonnen hat.