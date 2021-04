Stuttgart. (dpa/kla) Die BW-Bank setzt den Rotstift an und will 41 Filialen dauerhaft schließen. Von derzeit 100 Zweigstellen sollen bis Ende 2022 lediglich 59 übrig bleiben, wie Andreas Götz, der LBBW-Generalbevollmächtigte für das Privatkundengeschäft, mitteilte. In der Region betroffen ist einem Sprecher zufolge die Filiale in Eberbach, deren Schließung für das dritte Quartal dieses Jahres geplant sei, sowie die in Bad Wimpfen, bei der schon im Juni Schluss ein soll. Bestehen bleiben demnach die Filialen in Heidelberg, Mannheim und Heilbronn.

Die Zahl der Filialbesuche sei rückläufig, hieß es zur Begründung. Ein Hauptgrund sei noch der Gang zum Geldautomaten. Doch würden immer mehr Gespräche telefonisch, per Chat oder Videokonferenz abgehalten.

Mit dem Umbau reagiert die BW-Bank auch auf steigenden Kostendruck. Aktuell zähle der Privatkundenvertrieb 1000 Mitarbeiter, sagte Götz. Nach dem Umbau solle er noch 900 Beschäftigte umfassen. Die BW-Bank ist eine Tochter der größten deutschen Landesbank. Die LBBW hatte vor wenigen Wochen angekündigt, dass bis 2024 die Verwaltungsaufwendungen gegenüber 2019 um 100 Millionen Euro sinken sollen – und dafür auch 700 Stellen gestrichen werden. Dazu liefen derzeit Gespräche mit dem Personalrat, hatte Vorstandschef Rainer Neske erklärt. Der Abbau solle sozialverträglich erfolgen.

Götz sagte, aktuell seien von der BW-Bank 70 Filialen geöffnet. 30 Filialen seien coronabedingt geschlossen. Künftig hat die Bank dann nur noch 59 Filialen und zusätzlich etwa 100 SB-Service-Center und Geldautomatenstandorte. Die Bank kündigte an, eine Online-Beratung aufbauen zu wollen. 70 Beschäftigte aus den Filialen sollen dorthin wechseln.