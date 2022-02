Düsseldorf/Heidelberg. (kla) Der Fachkräftemangel ist aus Sicht von Wirtschaftsvertretern das drängendste Problem der Unternehmen in Deutschland. Nun kommt er zunehmend auch bei den größten börsennotierten Konzernen an. Das geht aus einer Analyse hervor, die die Jobsuchmaschine Indeed für das "Handelsblatt" gemacht hat. Demnach sind bei den 40 im deutschen Aktienindex Dax gelisteten Unternehmen derzeit mehr als 25.000 Stellen ausgeschrieben – und damit 1000 mehr als im Januar.

Die meisten Jobs im Dax hat laut Analyse der Fresenius-Konzern zu besetzen (4047 offene Stellen), gefolgt von der Deutschen Post (3700) und BMW (1735). Alle drei suchen noch einmal mehr Personal als zu Jahresbeginn. Fresenius sucht vor allem Ärzte, Pfleger und anderes Fachpersonal für seine Helios-Kliniken.

Auch in den Unternehmen der Region sind demnach viele Stellen frei: Daimler hat 1229 Jobs zu vergeben, SAP 797, BASF 768, bei HeidelbergCement sind laut Analyse 238 Arbeitsplätze unbesetzt.

Die Auswertung betrachten die Autoren als Beleg für den permanent steigenden Fachkräftebedarf in Deutschland. Auf Indeed ist die Zahl der Stellenausschreibungen seit Pandemiebeginn um 45 Prozent gestiegen, bei Step-stone um 53 Prozent. Besonders stark gefragt sind Personaler und Wirtschaftsingenieure, aber auch Logistik- und Pflegefachkräfte. Einer Analyse des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (Kofa) zufolge ist derzeit mehr als jede zweite offene dieser qualifizierten Stellen ein IT-Job. Auf Indeed ist die Zahl der Stellenanzeigen im Bereich Software seit Beginn der Coronakrise um 50 Prozent gestiegen. Laut dem Branchenverband Bitkom sind 96.000 Stellen in der IT unbesetzt, heißt es im "Handelsblatt". Bis 2030 könnte laut der Boston Consulting Group mehr als eine Million Fachkräfte in diesem Bereich fehlen.

Zudem fällt auf, dass sich Ausschreibungen für die gut 25.000 offenen Stellen bei den Dax-Konzernen zu einem Fünftel an Azubis, Praktikanten und Studierende richten. "Das sind sehr gute Nachrichten für Berufseinsteiger", sagte Annina Hering vom Indeed Hiring Lab dem Bericht zufolge. Denn: Dax-Unternehmen sind oft attraktive Arbeitgeber mit vielen Extras, Weiterbildungsoptionen und überdurchschnittlichen Gehältern. Erste Konzerne wie Siemens zahlen in der aktuellen Lage besonders gefragten Fachkräften Willkommensprämien, um sie zu überzeugen.