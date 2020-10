Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Gabriel Felbermayr ist Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) Kiel.

Herr Felbermayr, China kann im Corona-Jahr mit einem Mini-Wachstum rechnen. Kann das Geschäft dort Deutschland aus der Krise ziehen?

China ist momentan ein Stabilitätsanker für die Weltwirtschaft. Die guten Nachrichten aus dem Land sind wichtig für den deutschen Export, für die deutsche Industrie. Die Volksrepublik ist damit ein Lichtblick im Tunnel. Das gilt nicht nur wegen der überraschend guten Wirtschaftszahlen, sondern auch, weil das Infektionsgeschehen dort nach wie vor unter Kontrolle zu sein scheint. Von einer zweiten Ansteckungswelle ist bislang nichts zu sehen. Und dennoch: China wird es nicht richten können für Deutschland. Denn wenn man es in Summe sieht, dann ist 2020 auch für diesen Staat mit einem Wachstum von wohl knapp zwei Prozent statt der gewohnten über sechs Prozent ein schlechtes Jahr. Der Nachfragesog aus China für die deutschen Unternehmen ist damit nicht groß genug, um die Lage bei uns zu retten.

Können wir mit Blick auf das Infektionsgeschehen von Asien, also von China oder Südkorea, etwas lernen?

Ja, natürlich. Aber die Frage ist, ob uns diese Lektion erfreut. Was uns nämlich China und auch Südkorea sagen, ist, dass man das Infektionsgeschehen effektiver bekämpfen kann, wenn man die Freiheitsrechte der Menschen, die Hoheit über ihre Daten, massiv einschränkt. Das hat sich zum Beispiel gezeigt bei der Abriegelung der Millionenstadt Wuhan vom Rest der Volksrepublik. Die politischen Kosten dieser Strategie wären in Europa oder den USA vermutlich untragbar.

Verändern Corona und die Folgen die Kräfteverhältnisse in der Welt?

Ja, ganz offensichtlich wird China gegenüber den USA und Europa Boden gut machen. Zum Ende 2021 wird Amerika dort sein, wo es vor der Krise war. Die Eurozone dürfte in der Wirtschaftsleistung etwas kleiner dastehen und China wird um zehn Prozent größer sein als vor der Krise. Das heißt, dass das Land jetzt in diesen zwei Jahren mit noch größeren Schritten zu den fortgeschrittenen Volkswirtschaften aufschließt und an Bedeutung gewinnt – wirtschaftlich wie politisch. Das beinhaltet naturgemäß einen Machtgewinn, der darauf Einfluss haben wird, wie wir in Europa mit China umgehen. Je mehr China wächst, desto stärker wird man auf das Land zugehen müssen. Damit steigt schließlich seine Bedeutung als Stabilitätsanker für Europa.

Heißt das, dass Europa noch weiter hinter die USA und China zurückfällt?

Wir verlieren schon seit Jahren an Anschluss. Und in der Krise beschleunigt sich das noch einmal. Das gilt für die Eurozone insgesamt, allerdings für Deutschland etwas weniger stark. Grund ist, dass wir doch deutlich besser durch die Krise gekommen sind. Es ist aber eine Belastung für die Eurozone, wenn sie selbst noch ungleicher wird. Das schwächt die Länder des Währungsraums.

Nach der Gemeinschaftsdiagnose der großen Forschungsinstitute wird die Wirtschaft in Deutschland dieses Jahr um 5,4 Prozent schrumpfen. Ist das angesichts der Infektionszahlen hier und in den Nachbarländern haltbar?

Solche Prognosen sind inzwischen im Gegensatz zu früher ein Tagesgeschäft. Momentan sieht es so aus, als wenn wir das Wachstum bei der nächsten Schätzung wieder pessimistischer sehen müssen. Das bahnt sich schon an. Man darf aber nicht vergessen: Es kann auch gute Nachrichten geben. So haben wir die US-Entwicklung vor kurzem pessimistischer gesehen als jetzt. Viel hängt davon ab, ob es bei uns wieder zu Lockdown-Maßnahmen kommt, und seien sie nur in Teilen so drastisch wie im Frühjahr. Kommt es in der Eurozone und in Deutschland dazu, dann lassen sich die aktuellen Prognosen nicht mehr halten.