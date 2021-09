Von Barbara Klauß

Mannheim. Ein New-York-Trip auf Firmenkosten? Material für eigene Veranstaltungen – vom Arbeitgeber finanziert? Geld für Leistungen, die nie erbracht wurden? Vor der Großen Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Mannheim muss sich derzeit ein ehemaliger Mitarbeiter des Mannheimer Industriedienstleisters Bilfinger verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm Untreue und Bestechlichkeit in mehreren Fällen zur Last.

Der Angeklagte H., der heute 63 Jahre alt ist, habe sich von einer Unternehmensberatung auf Kosten seines Arbeitgebers Powerpoint-Präsentationen erstellen lassen, die er jedoch nicht für seine Aufgaben bei Bilfinger verwendet habe, sondern nur für die Vorlesungen, die er als Dozent an einer Hochschule hielt. So steht es in der Anklageschrift, die Staatsanwältin Dorothee Vlantos am Freitagmorgen vorträgt. Für die Präsentationen schickte die Unternehmensberatung 2014 zwei Rechnungen, je über knapp 250.000 Euro, an das Mannheimer Unternehmen. "Beide Rechnungen zeichnete der Angeklagte ab", so die Staatsanwältin. Das Geld wurde ausgezahlt.

In anderen Fällen soll H. den Konzern gemeinsam mit einer Unternehmensberaterin, die sich in diesem Verfahren wegen des Verdachts der Beihilfe verantworten muss, um rund 92.000 Euro gebracht haben: Laut Anklage stellte die Frau in den Jahren 2015 und 2016 Bilfinger vier Rechnungen über diesen Betrag. Leistungen habe sie, so die Staatsanwältin, für das Unternehmen jedoch nicht erbracht. Auch diese Zahlungen habe H. freigeben, heißt es in der Anklage – und als Gegenleistung einen Teil des Geldes bekommen. Insgesamt spricht Staatsanwältin Vlantos von rund 31.000 Euro, die die Angeklagte an H. überwies.

Zudem habe H. sich eine private Reise nach New York von Bilfinger bezahlen lassen, meint die Staatsanwaltschaft. Mit einem damaligen Kollegen war der Angeklagte 2015 in den USA gewesen und hatte sämtliche Ausgaben (Flug, Hotel, ein Besuch bei der Blue Man Group) mit seiner Geschäftskreditkarte beglichen. Rund 5200 Euro Schaden sei Bilfinger auf diese Weise entstanden, meint Vlantos.

All dem widersprechen die Verteidiger der beiden Angeklagten am Freitag, als sie Einlassungen für ihre Mandanten abgeben. "Wir sind der Auffassung, dass sämtliche Leistungen der Unternehmensberater auch für Bilfinger erbracht wurden – und nicht für meinen Mandanten privat", erklärt der Heidelberger Rechtsanwalt Mark-Fabian Schumacher. Zumal die Tätigkeit des Angeklagten an einer Hochschule keine private Angelegenheit gewesen, sondern ausschließlich im Interesse von Bilfinger erfolgt sei. Zudem betont er, dass die mitangeklagte Unternehmensberaterin alle in Rechnung gestellten Leistungen auch tatsächlich erbracht habe. "Sie hat keine Scheinrechnungen gestellt", so Schumacher. Das Geld, das sie H. jeweils kurz nach Überweisungen von Bilfinger zahlte, sei für Präsentationen gewesen, die der Angeklagte entwickelt und ihr verkauft habe.

Die New-York-Reise mit dem Kollegen bezeichnet der Verteidiger als Geschäftsreise, bei der es Gespräche bei Unternehmensberatungen gegeben habe und die mit dem damaligen Konzern-Vorstand abgestimmt gewesen sei.

Der Mannheimer Traditionsbetrieb Bilfinger durchlebte damals turbulente Zeiten. Das Bauunternehmen, dessen Wurzeln bis ins 19. Jahrhundert reichen, war durch viele Zukäufe und Korruptionsskandale ins Trudeln geraten. Im Sommer 2014 musste der damalige Unternehmenschef Roland Koch gehen. Später warf der Aufsichtsrat Koch und anderen ehemaligen Chefs "Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit der Implementierung eines ordnungsgemäßen Compliance-Management-Systems" vor – also der Einrichtung eines Systems, das unternehmensintern Regelverstöße verhindern soll. Im März 2020 einigte man sich auf eine Zahlung der Ex-Vorstände an das Unternehmen in Höhe von 16,75 Millionen Euro.

Auf den Abgang Kochs folgte ein jahrelanger Dauerumbau – bei dem wohl auch der Großaktionär Cevian eine Rolle spielte. Die Schweden waren 2011 mit 12,6 Prozent der Anteile bei Bilfinger eingestiegen. Dieser so genannte aktivistische Aktionär "installierte" Anfang 2015 Per Utnegaard – einen "emotionslosen Kostenkiller", wie ihn die "Wirtschaftswoche" damals nannte – als neuen Chef.

In dieser Zeit, so schildert es nun der Angeklagte vor Gericht, sei es nur noch um Effizienz gegangen. Viele Führungskräfte hätten das Unternehmen verlassen oder seien – wie er – an den Rand gedrängt worden. Was er in seiner Laufbahn an Methoden erarbeitet hatte, was er aufgebaut habe, sei nichts mehr wert gewesen und nicht mehr umgesetzt worden. Plötzlich seien andere Dinge gefragt gewesen. Darunter habe auch die Unternehmenskultur gelitten.

2016 musste H. das Unternehmen verlassen. Zuvor hatte es wohl wegen der Vorwürfe, die Gegenstand dieses Verfahrens sind, interne Untersuchungen gegen ihn gegeben. Nach Angaben von Rechtsanwalt Schumacher legte H. Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht Mannheim ein, unterlag jedoch in zweiter Instanz. Ein Verfahren wegen einer Forderungsklage von Bilfinger gegen H. ist demnach noch nicht beendet.