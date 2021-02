Von Matthias Kros

Heidelberg. Der Mangel an Impfstoffen ist derzeit eines der größten Hindernisse im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Deshalb investiert der Essener Spezialchemiekonzern Evonik kurzfristig in die Produktion von sogenannten Lipiden für mRNA-basierte Vakzinen an seinen Standorten Hanau und Dossenheim (nahe Heidelberg). Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in Essen mit. Bereits in der zweiten Jahreshälfte sollen dort im Rahmen einer Partnerschaft mit dem Impfstoffhersteller Pfizer-Biontech aus Mainz kommerzielle Mengen produziert werden. Man leiste damit einen wichtigen Beitrag zur Liefersicherheit des Impfstoffs gegen Covid-19, heißt es in einer Presseinformation. Zudem sollen in Hanau und Dossenheim auf diese Weise auch "mehrere Dutzend" neue Arbeitsplätze entstehen.

Die Lipide kommen bei der Herstellung des Covid-19-Impfstoffes zum Einsatz, den Biontech zusammen mit seinem US-Partner Pfizer vermarktet. Dabei wird der Botenstoff des mRNA-Vakzins in eine Art Hülle verpackt, die aus den Lipiden besteht. Diese fettartigen Moleküle sind wichtig, damit die Wirkstoffe des mRNA-Vakzins freigesetzt werden und die Impfung ihre Wirkung entfalten kann. "Drug-Delivery-Technologie" nennen Experten das.

Evonik ist nach eigenen Angaben ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von 13,1 Milliarden Euro und einen Gewinn (EBITDA) von 2,15 Milliarden Euro. Der Konzern forscht allerdings an keinen eigenen Medikamenten, sondern entwickelt sie allenfalls mit.

Dabei zählen die Standorte Hanau und Dossenheim zu der Evonik-Sparte "Health Care". Verbunden sind sie mit Werken in Frankreich, den USA und China. In Dossenheim produziert Evonik nach eigenen Angaben mit etwa 170 Beschäftigten verschiedene Wirkstoffe für die Pharmaindustrie.

"Wir freuen uns, dass wir hier in Dossenheim einen so wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie leisten", sagte Christian Hartz, Leiter des Evonik-Standortes in Dossenheim, am Donnerstag auf Anfrage der RNZ. "Unsere Teams arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung des Lipid-Projektes und ich denke, es wird der schnellste Aufbau von Produktionskapazität, den wir je gemacht haben". Mit der Erweiterung der Produktion entstünden insgesamt mehrere Dutzend neue Arbeitsplätze, darunter auch welche in Dossenheim. "Das sind gleich zwei positive Nachrichten in schwierigen Zeiten", so Hartz.

Die Impfkampagne in Deutschland war zuletzt wegen Lieferschwierigkeiten der Hersteller ins Stocken geraten. Wie nach dem "Impfgipfel" jüngst verlautete, liegt dies unter anderem bei mRNA-Vakzinen an der Belieferung mit Lipiden. Nur wenige Unternehmen in Deutschland könnten diese herstellen, hieß es.

Biontech hatte am Mittwoch in seinem neuen Werk im hessischen Marburg mit der Produktion seines Corona-Impfstoffs begonnen. Als erster Schritt werde der Botenstoff mRNA hergestellt. Biontech hatte vor wenigen Tagen die arzneimittelrechtliche Erlaubnis dafür erhalten. Im ersten Halbjahr 2021 sollen in Marburg 250 Millionen Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer hergestellt werden. Die ersten am Standort Marburg hergestellten Impfstoffe werden nach Unternehmensangaben voraussichtlich Anfang April ausgeliefert.