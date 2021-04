Von Matthias Kros

Eppelheim. Während die rund 700 Mitarbeiter in Eppelheim Sonderschichten fahren, um die steigende Nachfrage nach Capri-Sun-Trinkbeuteln zu erfüllen, steigt das Unternehmen bereits in ein neues Geschäftsfeld ein. Erstmals in der langen Firmenhistorie hat Capri-Sun eine Speiseeislizenz vergeben. Zwar hatten die Eppelheimer schon vorher immer wieder mit diesem Gedanken gespielt. Erst jetzt hat Capri-Sun dafür aber mit der DMK Eis GmbH in Bremen den passenden Partner gefunden. DMK produziert und vertreibt das Wassereis namens "Capri-Sun Freezies", Capri-Sun kassiert Lizenzgebühren. Ausgeliefert wird das Eis seit Anfang des Monats. Eine Box mit zwölf Stück soll im Handel etwa 3,30 Euro kosten.

"Gleichwohl liegt unsere Kernkompetenz im Getränkesegment", stellte René Püchner, Managing Director bei Capri-Sun, klar. "Wir freuen uns deshalb, dass wir mit der DMK Eis GmbH einen Experten für Speiseeis als Partner haben, der die Capri-Sun Freezies auf ihrem gewohnt hohen Qualitätsstandard produziert".

Dabei hätte Capri-Sun-Unternehmensinhaber Hans-Peter Wild auch einen anderen Eis-Produzenten ins Spiel bringen können. Schließlich hält Wild eine Beteiligung an dem britischen Eis-Hersteller Oppo Brothers, der mit seiner kalorienarmen Eiscreme auch am deutschen Markt vertreten ist. Der "Lebensmittelzeitung" zufolge hat Wild seinen Anteil an Oppo sogar gerade erst weiter aufgestockt. Warum dennoch die Wahl auf DMK und nicht auf Oppo fiel, blieb am Dienstag offen.

Capri-Sun gehört zu den Gewinnern der Corona-Pandemie, in der die Menschen deutlich häufiger zu den Trinkbeuteln greifen. Der Umsatz in Deutschland stieg im vergangenen Jahr um 18 Prozent auf knapp 100 Millionen Euro. Auch für das laufende Jahr erwartet Capri-Sun-Chef René Püchner gute Verkaufszahlen. "Wir sind im ersten Quartal erneut sehr stark gewachsen", erklärte er gegenüber der "Lebensmittelzeitung". Die Produktion in Eppelheim ist entsprechend ausgelastet, der Getränkehersteller sucht weitere Flächen für eine neue Halle. Gleichzeitig bemüht sich Capri-Sun, sein wenig nachhaltiges "Wegwerf-Image" loszuwerden. So gebe es die Trinkpäckchen mittlerweile mit einem umweltfreundlicheren Trinkhalm aus wasserabweisendem Papier, hatte das Unternehmen am Montag mitgeteilt. Nach und nach werden die Maschinen auf dessen Anforderungen angepasst. Bis spätestens Mai soll das im Stammwerk geschehen sein, wie Marketing-Leiterin Judith Förster erklärte. Bis zu acht Millionen Trinkhalme werden dort am Tag auf rund 30 Maschinen verarbeitet.

An einem vollständig recycelbaren Trinkbeutel werde bereits mit Hochdruck gearbeitet. Hintergrund sind Auflagen der EU, wonach Einweg-Plastikutensilien wie Trinkhalme, Besteck oder Kaffeebecher ab Sommer nicht mehr in den Verkehr gebracht werden dürfen. Also auch die Plastik-Trinkhalme, die bislang am Capri-Sun-Standbeutel angebracht sind.

Die Entwicklung eines neuen recycelbaren Trinkbeutels sei allerdings komplex, sagte Julia Straschil, Global Brand Director bei Capri-Sun, denn er müsse mehrere Eigenschaften auf einmal erfüllen. "Wir wollen den neuen Beutel so schnell wie möglich, spätestens bis 2025 realisieren", so Straschil. Noch wird daran geforscht, erste Prototypen stehen bereits in Eppelheim.