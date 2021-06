Von Matthias Kros

Heidelberg. Trotz der am Mittwoch auslaufenden Homeoffice-Pflicht zögern viele Unternehmen der Region bei der Wiedereröffnung der Büros. Die BASF in Ludwigshafen will sich beispielsweise noch auf gar keine Zielgröße festlegen, HeidelbergCement und MLP planen ab Juli zunächst einmal maximal 50 Prozent der Mitarbeiter im Büro zuzulassen und die SAP stellt ihrer Belegschaft sogar komplett frei, ob sie künftig von daheim oder im Büro arbeiten wollen. Zudem wird immer klarer: Eine Rückkehr zur klassischen Präsenz-Fünf-Tage-Woche, wie sie vor der Corona-Pandemie üblich war, wird es nicht geben.

Die in der Bundesnotbremse verankerte Homeoffice-Pflicht läuft an diesem Mittwoch gemeinsam mit der Notbremse aus. Die Wirtschaft begrüßte das am Dienstag. Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, sprach gegenüber der dpa von "bürokratischem Aktionismus" und einem überflüssigen Einmischen der Politik. Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, forderte dagegen eine dauerhafte Regulierung in diesem Bereich. Viele Beschäftigte wünschten sich für die Zukunft einen gesunden Mix aus Präsenzarbeit und der Möglichkeit, mobil arbeiten zu können. "Dazu gehören aber klare Spielregeln", so Hofmann. Und so geht es bei den großen Arbeitgebern der Region weiter:

> SAP: Der Walldorfer Softwarekonzern stellt seinen Beschäftigten künftig komplett frei, wann sie von zu Hause, von unterwegs oder im Büro arbeiten. "Wir wollen unseren Mitarbeitern die Wahl lassen", sagte Vorstandsmitglied Julia White kürzlich. Eine entsprechende E-Mail verschickte SAP kurz nach Pfingsten an seine rund 100.000 Mitarbeiter und versprach darin einen zu "100 Prozent flexiblen und vertrauensbasierten Arbeitsplatz als Norm, nicht als Ausnahme". In einer Mitarbeiterumfrage hätten sich 94 Prozent der Beschäftigten für diesen Weg ausgesprochen. Schon vor der Pandemie hatte die SAP ihren Mitarbeitern im Prinzip freie Wahl gelassen, letztlich hing die Ausgestaltung aber immer auch vom Vorgesetzten ab.

> BASF: Der größte Arbeitgeber der Region bleibt vorsichtig und will "im Abgleich mit den geltenden Corona-Verordnungen" entscheiden, wann und unter welchen Bedingungen eine Rückkehr der Mitarbeiter ins Werk möglich ist. Aber auch danach, gehe man davon aus, "dass die Möglichkeit des mobilen Arbeitens aufgrund der Erfahrungen während der Corona-Pandemie in deutlich größerem Umfang genutzt wird – in einer Art Hybridmodell", erklärt eine Sprecherin. Ob und wie künftig mobil gearbeitet werden könne, sollen Mitarbeiter und Führungskraft "unter Berücksichtigung der betrieblichen Gegebenheiten" besprechen. "Wir führen aber kein starres Regelwerk ein", betonte sie. Denn nicht alle Tätigkeiten in der BASF eigneten sich gleichermaßen für mobiles Arbeiten. Parallel würden im Rahmen des Projekts "Flex Work@LU" derzeit Grundlagen für flexibles Arbeiten für den Standort Ludwigshafen entwickelt, wie etwa Bürokonzepte, IT-Lösungen sowie Tipps für die Zusammenarbeit im Team.

> HeidelbergCement: Der Heidelberger Baustoffkonzern plant ab 1. Juli "erst einmal mit einer Rückkehr in 50 Prozent Präsenz/50 Prozent Homeoffice, so dass nur die Hälfte der Büros belegt sind", erklärt eine Sprecherin. Man werde jedoch soweit möglich schrittweise in Richtung Normalität zurückkehren, beispielsweise habe man den Außenbereich der Kantine wieder geöffnet. "Wenn mehr Mitarbeiter geimpft sind, können auch die Einschränkungen entsprechend aufgehoben werden". Gleichwohl sehe das mobile Arbeiten in einer neuen Betriebsvereinbarung Homeoffice an zwei bis drei Tagen pro Woche vor.

> Heidelberger Druckmaschinen: Der weltgrößte Druckmaschinenbauer verweist auf den Tarifvertrag Metallindustrie Baden-Württemberg, der das mobile Arbeiten seit 2018 regele. "Auf dieser Basis wollen wir mit dem Betriebsrat aus den Erkenntnissen der Corona-Zeit eine Gesamtbetriebsvereinbarung gestalten, die wesentliche Erfahrungen und Erkenntnisse der letzten 12 Monate aufgreift", erklärt ein Sprecher. Durch eine umfassende Mitarbeiterbefragung und vertiefende Interviews glaube man ein gutes Bild von Wünschen und Bedürfnissen der Belegschaft zu haben, die aufgrund der Arbeitssituation mobil arbeiten könne. "Dabei muss berücksichtigt werden, dass wir in der Produktion mit einer getakteten Fertigung keine Möglichkeiten für mobiles Arbeiten haben, es also um die Bereiche geht, die aufgrund der Arbeitssituation dafür geeignet sind".

> MLP: Der Wieslocher Finanzdienstleiter MLP gibt ab dem 1. Juli folgendes Motto aus: "Jeder kann vor Ort arbeiten, aber nicht alle gleichzeitig", erklärt ein Sprecher. "Ziel ist, dass nicht mehr als 50 Prozent der Belegschaft auf dem Campus anwesend sind". Auch die Wieslocher betonen dabei, dass mobiles Arbeiten bereits "vor Corona" auf einzelvertraglicher Basis beziehungsweise aufgrund von entsprechenden Betriebsvereinbarungen praktiziert wurde. "Mittelfristig erwarten wir, dass weiterhin in erheblichem Umfang im Konzern mobil gearbeitet wird". Gleichzeitig solle die Arbeit perspektivisch aber wieder überwiegend aus den Geschäftsräumen des Arbeitgebers erfolgen.