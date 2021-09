Von Barbara Klauß

Mannheim. Der Pharmakonzern Roche zahlt seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland künftig eine Förderung in Höhe von 10.000 bis 15.000 Euro, wenn sie als Eltern kleiner Kinder beide ihre Arbeitszeit mindestens ein Jahr lang um ein paar Stunden reduzieren. Damit wolle man die Chancengleichheit und Wettbewerbsgerechtigkeit von Frauen und Männern stärken, teilte das Schweizer Unternehmen, das in Mannheim rund 8400 Menschen beschäftigt, am Dienstag mit. Eltern sollten besser bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützt werden und beide Partner besser am Leben ihrer Kinder teilhaben können.

Dafür startete Roche in diesem Monat das "Eltern-Plus-Programm": Voraussetzung für eine einmalige Förderung in Höhe von 10.000 bis 15.000 Euro ist, dass beide Elternteile innerhalb der ersten vier Lebensjahre ihres Kindes gleichzeitig für mindestens zwölf Monate in eine sogenannte "vollzeitnahe Teilzeit" gehen, also beide ein Jahr lang nur 28 bis 32 Stunden in der Woche arbeiten. Dieses Angebot gelte auch, wenn nur ein Elternteil bei Roche in Deutschland beschäftigt sei, hieß es.

Dass beide Elternteile ihre Arbeitszeit reduzieren, um sich um gemeinsame Kinder zu kümmern, ist in Deutschland nicht die Regel. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren im Jahr 2019 rund 93 Prozent der erwerbstätigen Väter voll berufstätig – aber nur knapp 27 Prozent der Mütter. Fast 73 Prozent arbeiteten Teilzeit. Zudem steigen Frauen nach der Geburt eines Kindes häufiger und länger aus dem Job aus: 2019 war ein Viertel der Mütter mit Kindern unter sechs in Elternzeit und 1,6 Prozent der Väter.

Das hat Auswirkungen auf die berufliche Situation von Frauen. Als "Karrierekiller" bezeichnete etwa die Soziologin Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, die Teilzeit gegenüber der Bundeszentrale für politische Bildung. Sie ist aus ihrer Sicht mit verantwortlich dafür, dass Frauen auf Führungsebenen noch immer deutlich unterrepräsentiert sind. "Wir verlieren die jungen Frauen nicht in der Bildung, nicht in der Ausbildung, nicht in den ersten Erwerbsjahren. Wir verlieren diese Frauen, wenn sie Kinder bekommen", sagte sie.

Auch Roche hat das Pilotprojekt nun unter anderem gestartet, um weibliche Talente zu fördern. So könne dem Thema "Karriere-Knick Kind" aktiv begegnet werden, sagte Silke Heinrichs, bei Roche in Deutschland verantwortlich für Diversity & Inclusion, laut Mitteilung.

Die Einführung des Programms sei bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr gut angekommen, erklärte ein Sprecher. Auch viele Väter hätten den Wunsch, die Zeit für Kinder und Familie ausgewogener zu gestalten. Oft aber scheinen Männer davon auszugehen, dass sie diese Wahl gar nicht haben. Umfragen zufolge sorgen sich viele vor Einkommensverlust oder Nachteilen im Beruf, wenn sie in Eltern- oder Teilzeit gehen. Oder sie meinen, dass sich solche Auszeiten in ihrem Job nicht organisieren lassen.

So übernehmen am Ende doch vor allem die Frauen die Aufgaben im Haus und in der Familie, während die Männer Vollzeit arbeiten: Laut Statistischem Bundesamt verbrachten Frauen in Deutschland im Jahr 2019 gut 52 Prozent mehr Zeit täglich mit Dingen wie Kinderbetreuung, Haushalt und der Pflege von Angehörigen. Obwohl sich viele Paare vor der Geburt der Kinder eigentlich eine partnerschaftliche Aufteilung wünschten, wie Allmendinger im Deutschlandfunk Kultur sagte. "Das schleicht sich so ein."

Daher braucht es ihrer Meinung nach Arbeitszeitmodelle, die eine "größere Parität zwischen Männern und Frauen hervorbringen." Bereits vor Jahren forderte sie eine 32-Stunden-Woche für alle – im Durchschnitt und über das gesamte Berufsleben verteilt.

Auch Roche formulierte nun das Ziel, "unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern optimale Arbeitsbedingungen zu ermöglichen", wie Andreas Schmitz erklärte, Geschäftsführer Personal bei Roche in Deutschland. "Das Eltern-Plus-Programm kann dazu beitragen, das Bewusstsein für die Gleichberechtigung in der Familien- und in unserer Gesellschaft grundlegend zu verändern und gleichzeitig Eltern motivieren, diese Chance zu nutzen", fügte er hinzu.