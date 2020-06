Von Barbara Klauß

Eberbach. Der Gelatinehersteller Gelita hat am Montag seine im Mai kurzfristig abgesagte Hauptversammlung nachgeholt, wie das Unternehmen mit Sitz in Eberbach mitgeteilt hat. Demnach fand die Versammlung aufgrund der Corona-Pandemie erstmals in virtueller Form statt.

Ursprünglich hatte Geltia das Aktionärstreffen am 12. Mai am Firmensitz in Eberbach abhalten wollen – allerdings aufgrund der Corona-Beschränkungen als "Ein-Personen-Hauptversammung", zu der die Aktionäre nicht erscheinen sollten. In der Einladung hatte der Vorstand den Anteilseignern vorgeschlagen, ihr Stimmrecht auf einen Vertreter zu übertragen, der die Stimmrechte der Aktionäre entsprechend der ihm erteilten Weisung ausüben sollte.

Dieser Form der Hauptversammlung konnten manche Anteilseigner aufgrund des mangelnden Rede- und Fragerechts jedoch nichts abgewinnen. Für Unmut sorgte zudem der Dividendenvorschlag: Für 2019 hatten Aufsichtsrat und Vorstand die Ausschüttung von 19 Euro je Stückaktie vorgeschlagen. Manchem Aktionär erschien das zu hoch – angesichts der aktuellen Lage mit den unabsehbaren Folgen in der weltweiten Corona-Pandemie. Dieser Dividendenvorschlag wurde am Montag bei der Hauptversammlung dem Vernehmen nach jedoch angenommen. Auch Aufsichtsrat und Vorstand wurden demnach entlastet.

In einer Pressemitteilung zur Hauptversammlung spricht Gelita mit Blick auf das Jahr 2019 von Bestmarken bei Umsatz und Ergebnis. Auch im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres habe sich das Unternehmen trotz der gewaltigen Herausforderungen durch die Pandemie sehr gut behauptet.

Der Umsatz stieg demnach auf 191 Millionen Euro (Vorjahr: 177 Millionen Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe mit 25 Millionen Euro deutlich über dem Vorjahr (16 Millionen Euro) gelegen. Aufgrund der Pandemie sei jedoch eine valide Prognose für das Gesamtjahr 2020 nicht möglich, hieß es weiter. "Sollten wir wie bisher in der Lage sein, die Krise so zu meistern, erwarten wir einen Umsatz und Gewinn über dem des Vorjahres."

Die ursprünglich geplante "Ein-Personen-Hauptversammlung" im Mai war kurzfristig abgesagt worden, da nicht alle Anteilseigner ihre Stimmrechte übertragen hatten. Es knirscht schon lange zwischen den Eigentümern des Weltmarktführers. Zwischen den Familienzweigen um Hauptaktionär Philipp Koepff, der gut 60 Prozent der Anteile hält, und seinem Onkel Peter Koepff (gemeinsam mit seinen Kindern rund ein Drittel der Anteile) herrscht seit Jahren Streit.