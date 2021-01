Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Bernhard Krüsken ist Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes. Der Agraringenieur stammt von einem landwirtschaftlichen Betrieb am Niederrhein.

Herr Krüsken, 2020 war kein leichtes Jahr für die Landwirtschaft. Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Für die Deutschen Bauern war das zurückliegende Jahr erneut extrem herausfordernd. Corona hat auch die Landwirtschaft belastet, einige Regionen hatten das dritte Jahr in Folge mit der Trockenheit zu kämpfen und mehrere politische Entscheidungen haben direkte negative Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit der Betriebe. Besonders unsere Schweinehalter sind momentan von Corona und der Afrikanischen Schweinepest stark getroffen, aber auch die Futterbaubetriebe stehen unter Druck. Die vorübergehenden Schließungen einiger Schlachtbetriebe und der massive Preisverfall haben die Schweinehaltung in eine tiefe Krise gebracht. Gleichzeitig sehen wir, dass Lebensmitteleinzelhandel durch Corona sehr gut verdient. Das passt nicht zusammen.

Bauern blockieren Supermärkte, fordern faire Preise für ihre Produkte. Der Protest richtet sich aktuell vor allem gegen die fallenden Butterpreise. Was erwarten Sie von den Discountern?

Ich habe vollstes Verständnis für den Unmut unserer Bauern. Die Landwirte haben mit extremem wirtschaftlichen Druck zu kämpfen, gleichzeitig sind die Spannen in Lebensmittelhandel und Vermarktung weiter gewachsen, zu Lasten der Bauern. Wir brauchen ein komplettes Umdenken in der Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Lebensmittelhandel. Da muss mehr passieren als wolkige Absichtserklärungen, die schon am nächsten Tag von den Einkäufern des Handels konterkariert werden. Wir erwarten, dass sich die vier großen Unternehmen des Lebensmittel-Einzelhandels diesem Anspruch stellen und ihren Beitrag zur Zukunft mit der heimischen Landwirtschaft leisten.

Die Schließung der Gastronomie im Lockdown wirkt sich auch auf die Landwirtschaft aus. Braucht es hier auch staatliche Hilfen?

Wie viele andere Branchen ist auch die Landwirtschaft stark von der Pandemie getroffen, direkt und indirekt. Aus unserer Sicht ist es daher absolut berechtigt, dass auch die Bauern Zugang zu den Coronahilfen erhalten.

Besonders hart betroffen sind die Schweinemäster. Wie lässt sich die Krise bewältigen?

Fleischwirtschaft, Politik und Verwaltung müssen alles daran setzten, dass es nicht wieder zu kompletten Schließungen von Schlachtbetrieben kommt. Das akute Problem liegt nicht in der mangelnden Nachfrage, sondern in knappen Kapazitäten in Schlachtung und Zerlegung – mit der bekannten Folge des Schweinestaus. Dann muss alles zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest getan werden. Deutschland braucht wieder das Siegel: Frei von Afrikanischer Schweinepest!

Experten sehen den Bestand der Landwirtschaft in Deutschland in Gefahr. Wie ernst ist die Lage?

Die Lage ist tatsächlich dramatisch. Wir stehen mitten in einem starken Strukturwandel und sehen, dass viele Betriebe aussteigen. Die Gründe sind in den meisten Fällen identisch: Extremer wirtschaftlicher Druck und immer mehr Auflagen, die Investitionen erfordern, die insbesondere kleine und mittlere Betriebe nicht mehr erwirtschaften können. Hier muss dringend umgesteuert werden, sonst exportieren wir unsere Landwirtschaft.