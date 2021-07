Annette Green, Deutschland-Chefin von SAS, möchte mehr Computer in Schulen. Foto: SAS

Von Barbara Klauß

Heidelberg. Die Corona-Pandemie hat vielen Unternehmen deutlich gezeigt, welche Vorteile die Digitalisierung bieten kann. Davon profitiert auch der Analytics-Anbieter SAS Institute, wie die Deutschland-Chefin Annette Green im RNZ-Interview erklärt.

Frau Green, die Pandemie hat deutlich gezeigt, wie sehr Deutschland bei der Digitalisierung hinterherhinkt. Wie ist ihr Blick darauf? Welches Potenzial gibt es da noch zu heben?

Da gibt es noch sehr viel zu tun. Manche Branchen, wie etwa die Versicherungsbranche, sind relativ weit, auch was den Einsatz von Künstlicher Intelligenz angeht. In anderen Branchen aber wird immer noch viel mit Papier und Bleistift gearbeitet. Vier von zehn Firmen setzen noch Faxgeräte ein. Aber ich sehe in allen Branchen das Bewusstsein, dass Digitalisierung notwendig ist. Die Pandemie hat das beschleunigt. Und Deutschland kann schnell aufholen. Das Land hat alle Fähigkeiten, die es dafür braucht: die richtige Mentalität und gute Arbeitskräfte.

Die Voraussetzungen sind also gut? Oder müsste noch etwas verbessert werden – etwa beim Thema Bildung?

Ja, gerade in den Schulen könnte man noch einiges verbessern. In den USA sind alle Klassenräume mit Computern ausgestattet. Das wäre hier auch von Vorteil. Außerdem müssen wir dringend das Thema Datenschutz angehen – insbesondere, wenn es um Cloud-Technologie in Verbindung mit der Datenverarbeitung geht. Hier müssen klare Rahmenbedingungen geschaffen werden, juristisch geprüfte gesetzliche Richtlinien, besonders für US-Firmen mit Niederlassungen in der EU. Der Zugang zu Daten – das ist immer noch eine Herausforderung, die die Digitalisierung verlangsamt.

Dabei geht es doch auch um kulturelle Unterschiede, oder? Um den unterschiedlichen Umgang mit Daten und deren Sicherheit.

Diese Frage liegt dahinter: Sind die Sicherheitsstandards in einem Land vergleichbar mit denen in einem anderen Land? Das müssen wir unbedingt klären. Sonst werden Investitionen womöglich nicht getätigt.

Haben Sie das Gefühl, dass in der Pandemie die Menschen in Deutschland eher bereit sind, in die Nutzung ihrer Daten einzuwilligen statt deren Schutz in den Vordergrund zu stellen? Immerhin bringen Anwendungen wie die Luca App ganz praktische Vorteile.

Das Thema Datenschutz ist heikel in Deutschland. Die Deutschen haben da schon einen Weg zurückgelegt – aber im internationalen Vergleich sind sie immer noch sehr vorsichtig und konservativ. Wenn wir aber weiterhin solche Dinge wie die Luca App nutzen und uns damit sicher fühlen, wenn sich Kinder früh, schon in der Schule, an den Umgang mit Computern gewöhnen, wird sich das kulturell weiter entspannen.

Wichtig dafür sind allerdings Transparenz und Vertrauen. Ein Missbrauch von Daten würde uns weit zurückwerfen. Diese Verantwortung können die Unternehmen nicht abgeben: Hier muss die Industrie ihren Teil beitragen, damit Vertrauen geschaffen wird und erhalten bleibt.

Nicht nur die Digitalisierung, auch das Klima ist gerade ein riesiges Thema: Bundesumweltministerin Schulze meint, Digitalisierung könne als Brandbeschleuniger beim Klimawandel wirken. Durch sie steigt Studien zufolge der globale Energieverbrauch. Wie kann man dem begegnen?

Algorithmen verbrauchen Energie, große KI-Systeme verbrauchen noch mehr Energie. Wenn die dann noch zum großen Teil aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird, ist das natürlich ein Thema. Aber wir können die Unternehmen darin unterstützen, ihre Systeme effizient zu betreiben – und so weniger Energie zu verbrauchen.

Außerdem kann man Daten und KI auch einsetzen, um dem Klimawandel zu begegnen. Bei einem Projekt verschaffen wir Naturschützern mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz einen Überblick, wie schnell die Zerstörung des Regenwaldes in Brasilien voranschreitet. Oder Smart Citys: Mit Hilfe von Daten kann man die Nachhaltigkeit von Städten verbessern, indem man etwa Verkehrsströme lenkt. Und wir zeigen Kunden anhand von Daten genau, wo sie beim Thema Nachhaltigkeit und CO2-Ausstoß stehen. Das wird für Unternehmen, zum Beispiel für Banken, immer wichtiger.

Hintergrund > SAS Institute: Das Unternehmen ist ein weltweit operierendes Softwarehaus in Privatbesitz mit Sitz im US-Bundesstaat North Carolina. Eigenen Angaben zufolge machte SAS 2020 weltweit einen Umsatz von 3 Milliarden US-Dollar (Vorjahr: 3,1 Milliarden US-Dollar) und beschäftigte weltweit [+] Lesen Sie mehr > SAS Institute: Das Unternehmen ist ein weltweit operierendes Softwarehaus in Privatbesitz mit Sitz im US-Bundesstaat North Carolina. Eigenen Angaben zufolge machte SAS 2020 weltweit einen Umsatz von 3 Milliarden US-Dollar (Vorjahr: 3,1 Milliarden US-Dollar) und beschäftigte weltweit rund 12.500 Mitarbeiter. Das Geschäft im deutschsprachigen Raum wird von Heidelberg aus geführt. Hier arbeiteten 2020 rund 305 Menschen für SAS (Vorjahr: 330). > Annette Green: 2018 hat Green die Leitung des Geschäfts im deutschsprachigen Raum übernommen. Sie stammt aus Frankfurt, ist aber in den USA aufgewachsen. Sie hat Computerwissenschaften studiert und lang in der SAS-Zentrale in den USA gearbeitet.

Weil das inzwischen auch ein wirtschaftlicher Faktor geworden ist?

Zum einen, weil sie politische Vorgaben einhalten müssen. Zum anderen aber auch, weil die Kunden immer mehr Wert darauf legen, dass die Unternehmen verantwortungsvoll mit der Umwelt umgehen – und bei den anderen weniger kaufen.

Wie hat sich denn Ihr Geschäft im vergangenen Jahr entwickelt?

Das unterscheidet sich von Branche zu Branche. Bei Banken und Versicherungen laufen die KI- und Digitalisierungsprojekte gut. Banken haben einen großen Bedarf vor allem bei der Betrugserkennung und beim Verhindern von Geldwäsche. Im Handel sehen wir einen leichten Anstieg. Da soll die Digitalisierung vor allem dazu beitragen, dass sich immer die richtige Menge an Produkten am richtigen Ort befindet. Das produzierende Gewerbe und der Tourismus leiden noch immer unter der Pandemie. In diesem Bereich wird, glaube ich, die Nachfrage nur langsam zurückkommen.

Aber Sie können die fehlenden Aufträge aus diesen Branchen ausgleichen?

Ja. Und unser Geschäft verändert sich gerade etwas. Die Kunden wollen nicht mehr nur unsere Software kaufen – sie wollen Beratung, auch darüber hinaus. Zum Teil erleben die Unternehmen einen dramatischen Wandel ihrer Geschäftsmodelle. Sie suchen einen Partner, der mit ihnen zusammen überlegt, wie sie ihr Geschäftsmodell anpassen können, sie wollen jemanden, der mit ihnen innovative Lösungen findet.

Wie arbeiten Sie denn hier im Haarlass im Moment? Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen gerade ins Büro?

Während der Pandemie sind die Mitarbeiter hauptsächlich im Homeoffice geblieben. Die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, gab es ja auch vorher schon. Aber wenn ich jetzt ein paar Tage in der Woche hier war, habe ich kaum jemanden getroffen.

Würden Sie sich wünschen, dass sie zurückkommen ins Büro, dass Sie hier wieder mehr Kollegen treffen?

Ich vermisse meine Kollegen. Wir haben viele virtuelle Treffen gemacht, eine Weihnachtsfeier mit Zauberkünstlern und Rap-Gruppe. Das war sehr schön und so gut wie es virtuell eben geht. Aber jetzt, nach eineinhalb Jahren, ist das nicht mehr erfüllend. Da möchte ich mal wieder Gespräche an der Kaffeemaschine führen, bei denen ich auch hören kann, wie es den Mitarbeitern geht.

Wenn Sie nun auf die letzten eineinhalb Jahre zurückblicken: Wie waren die für Sie persönlich?

Schwierig. Ich habe den Kontakt zu den Kunden und zu den Mitarbeitern sehr vermisst, die Gelegenheiten zum Netzwerken. Ich reise gerne, besuche am Wochenende gerne andere Städte. Das war alles nicht möglich. Die Weihnachtsmärkte und die großen Volksfeste sind ausgefallen. Dinge, die ich so in den USA nicht erleben kann. Diese Dinge haben mir gefehlt: der Spaß, die Freizeit.

Und was wünschen Sie sich jetzt?

Dass es jetzt wieder losgehen kann wie früher.