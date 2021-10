Von Simon Michaelis

Heidelberg. Genau 315 Stufen sollen es von der Heidelberger Altstadt bis zum Schloss sein, behauptet Christopher Wloka. Er muss es wissen. Sechsmal stieg er sie auf und ab. Auf der Suche nach einem Namen für seinen eigenen Gin sollte nicht nur das Rezept, sondern auch der Name zu 100 Prozent passen. Was er gemeinsam mit Kommilitone Alexander Völker als Studentenprojekt begann, entwickelte sich zu einer überregionalen Erfolgsgeschichte. Mit "315 Upstairs" haben sie Heidelberg ein Denkmal gebrannt.

"Im Rahmen einer Projektarbeit sollten wir für die Hotelfachschule Heidelberg ein fertiges Produkt präsentieren. Die einen schrieben ein Kochbuch, andere kreierten Marmelade, wir machten Gin", erzählt Wloka. Heidelbeeren und Bergamotte waren als Botanicals gesetzt – wegen des Wortspiels, aber auch für den Geschmack: "Wir wollten einen fruchtigen, floralen Gin mit frischen Zitrusaromen", sagt der 30-Jährige. Ergänzt um Kaffir-Limette, Rosenblüten und Zitronengras. Letzte Tipps holte er sich bei einem alten Bekannten: dem stellvertretenden Küchendirektor des Baiersbronner Luxus-Hotels Traube Tonbach, wo Drei-Sterne-Gerichte serviert werden und der gebürtige Kasseler seine Ausbildung zum Koch absolvierte.

Christopher Wloka und Andreas Bauer: Zehntausende Flaschen Gin sind bereits verkauft. Foto: Elmar Witt

"Du musst mit so einem Produkt eine Geschichte erzählen, das gehört dazu", findet Wloka. Das Heidelberger Schloss sollte als Wahrzeichen der Stadt und eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Deutschlands Teil der Story sein. Beim Brainstormen auf einer Busfahrt in der Toskana kam dann die Stufen-Idee.

Das Rezept und die Geschichte hinter dem Produkt standen, vom Brennen hatten die beiden Studenten aber keine Ahnung, also schrieben sie verschiedene regionale Brennereien an. Einer antwortete sofort: Andreas Bauer vom gleichnamigen Weingut auf dem Heidelberger Dachsbuckel. Der 30-Jährige hatte neben Wein, Edelbränden und Likören schon mal einen eigenen Gin kreiert und war sofort interessiert: "Ich bin für solche Projekte immer offen und war bereit für das Experiment."

Hintergrund Gin: Der Name des Wacholderschnapses ist vom französischen Wort für Wacholder abgeleitet: genévrier. Gin ist eine meist farblose Spirituose und Hauptbestandteil vieler Cocktails, etwa des Martini, des Negroni und des Longdrinks Gin Tonic. Anfänge: Bereits Mitte des 17. Jahrhunderts gibt es Berichte [+] Lesen Sie mehr Gin: Der Name des Wacholderschnapses ist vom französischen Wort für Wacholder abgeleitet: genévrier. Gin ist eine meist farblose Spirituose und Hauptbestandteil vieler Cocktails, etwa des Martini, des Negroni und des Longdrinks Gin Tonic. Anfänge: Bereits Mitte des 17. Jahrhunderts gibt es Berichte über einen Wacholderschnaps namens Genever des Arztes Franciscus Sylvius. Als Wilhelm III. von Oranien-Nassau 1689 den englischen Thron bestieg, brachte er den Genever aus seiner Heimat mit. Auch englische Soldaten, die die Holländer im Holländisch-Spanischen Krieg unterstützten, brachten den Schnaps auf die Britische Insel, wo er den Namen Gin erhielt. Durch einen Erlass wurde 1690 festgelegt, dass der Gin nur aus englischem Getreide produziert werden darf. Ausbreitung: Ende des 18. Jahrhunderts destillierte man in England viele raue, harte Brände mit wechselndem Alkoholgehalt unter der Bezeichnung Gin. Der billige und hochprozentige Schnaps wurde vor allem in den unteren Gesellschaftsschichten sehr beliebt. Der Ginkonsum stieg so stark an, dass die Regierung sich gezwungen sah, im Zuge der Gin-Krise einzugreifen. Durch hohe Steuern und verschärfte Qualitätskontrolle sollte Gin für die unteren Schichten künstlich verteuert werden. Gin-Act: 1791 regulierte der sog. Gin Act nicht nur Qualität und Herstellung, sondern brachte ihn in die Kreise der Oberschicht. An der Destillationsmethode und Rezeptur wurde in den zahlreichen Destillerien im Londoner Bloomsbury-Viertel und im Vorort Finsbury während von vielen weiter getüftelt.

[-] Weniger anzeigen

Im Gegensatz zu den Treppenstufen benötigte es beim Gin nicht mehrere Testläufe: "Gleich der erste Versuch war ein Volltreffer, der Gin schmeckte rund." Die erste Destillation in der kleinen Manufaktur hoch über den Dächern Heidelbergs ergab 90 Flaschen und die Note 1 von der Fachschule. Wloka dachte groß: Er war von dem Produkt so überzeugt, dass er damit direkt zu Kaufhof fuhr und seine hochprozentige Heidelberg-Hommage präsentierte. Sein Bekanntenkreis habe zunächst über seine ambitionierten Pläne geschmunzelt. Kaufhof nahm ihn ernst, listete seinen 315 Upstairs Heidelberg Dry Gin im November 2016. Schon im Dezember war er in mehreren Filialen der meistverkaufte Gin des gesamten Sortiments.

Einige Zehntausend verkaufte Flaschen später ist 315 Upstairs sein Lebensin- und unterhalt. Während Partner Alexander Völker sich etwas aus dem Geschäft zurückzog, mittlerweile in Frankfurt lebt und arbeitet, setzte Wloka voll auf den Gin. Dabei kam er selbst erst 2016 auf den Geschmack: "Ich habe viel Wodka getrunken, gemischt mit Orangensaft oder einem Energydrink. Hauptsache, es knallte", sagt er und lacht. 2016 habe er dann gemerkt, was für eine vielseitige Spirituose Gin ist."

"Schuld" daran ist unter anderem der Schwarzwälder Monkey 47, der den Wacholder hier in Deutschland vor einigen Jahren so richtig ins Rollen brachte. Seither schießen Gin-Startups aus dem Boden und der Absatz steigt von Jahr zu Jahr weiter – auch wenn immer wieder vom absehbaren Ende des Trends zu lesen ist. Lag der Absatz 2012 in Deutschland laut dem Internetportal Statista noch bei 10,7 Millionen Litern, waren es vergangenes Jahr 27,7 Millionen. Auch der Erfolg des Heidelberg-Gins setzte sich fort: Im Jahr 2017 war er in verschiedenen Kaufhof-Filialen der meistverkaufte Gin und wurde national gelistet. "Dann kamen die richtig großen Bestellungen und wir mussten produzieren", erinnert sich Bauer. Pro Tag schafften sie etwa 1100 Flaschen. Mittlerweile brennen sie oft mehrere Tage die Woche. Neben dem deutschen Markt beliefern sie einen Großteil Europas.

Früher kauften sie ihre Früchte noch im Supermarkt, inzwischen kommen sie aus dem Schwarzwald. "Wir wollen alles so regional wie möglich halten. Deshalb bestellen wir im Sommer unsere Heidelbeeren, Himbeeren und Brombeeren in großem Mengen." Die werden dann vakuumiert, schockgefrostet und warten auf das Bad im fast puren Alkohol. Bei dieser sogenannten Mazeration geben die Botanicals ihre Aromen frei. Das klare Destillat, das beim Brennen entsteht, hat einen Alkoholgehalt von mehr als 80 Volumenprozent und wird mit Wasser auf die gewünschte Trinkstärke herabgesetzt. Bis zur Abfüllung ruht das Produkt in Edelstahlfässern.

Im Juni 2018 nahm das Duo die Nachbarstadt Mannheim ins Visier und kreierte den 144 Square Gin. Der Name steht für die 144 Quadrate der Stadt, das Rezept enthält zwölf Zutaten. "Zwölf zum Quadrat ergibt auch 144", erklärt Wloka. Der fruchtige Gin enthält unter anderem Himbeere, Brombeere, Grapefruit und Lavendel.

Mittlerweile ergänzen zwei Gin-Liköre das Sortiment. Die Coronakrise wirkt sich aktuell auch auf das Startup aus, das Geschäft läuft ruhiger. Wloka nimmt es kreativ: "Ich kreiere gerade ein eigenes Tonic und eine Curry-Sauce – abgestimmt auf unsere Gins. Dafür bleibt jetzt Zeit."

Anfangs dachte Wloka, er bleibe zwei Jahre in der Region und gehe dann in die Schweiz. "Mittlerweile habe ich vor, mein ganzes Leben hier zu verbringen", sagt Wloka. Er liebt das schöne und beschauliche Heidelberg, direkt daneben der Großstadtflair in Mannheim und die gesamte Umgebung. "Der Mannheimer ist stolz, Mannheimer zu sein und die Heidelberger sind stolz, Heidelberger zu sein."

So kommt es auch vor, dass der eine oder andere die Treppenstufen penibel abzählt und nicht jeder dabei auf 315 kommt: "Es haben sich schon Leute gemeldet, die meinten: Es sind doch nur 314 Stufen." Eine sei etwas flacher, die habe Wloka mitgezählt. Ob 314 oder 315 – am Ende zähle für ihn aber vor allem eines: der Gin.