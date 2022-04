Mannheim. (RNZ) Angesichts steigender Ölpreise erhöht die Deutsche Rohstoff AG mit Sitz in Mannheim ihre Prognose für das laufende Jahr. Der Vorstand gehe davon aus, in 2022 und auch 2023 ein deutlich positives Konzernergebnis erzielen zu können, teilte das Unternehmen am Montag in Mannheim mit. So soll der Umsatz im laufenden Jahr zwischen 130 und 140 Millionen Euro liegen, bislang hatte die Deutsche Rohstoff AG 126 bis 134 Millionen Euro erwartet. Beim Gewinn strebt die Gesellschaft ein EBITDA zwischen 110 und 120 Millionen Euro an, bisher waren es 97 bis 102 Millionen Euro. Bei einem noch höheren Ölpreis winken sogar noch bessere Zahlen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen außerdem der Hauptversammlung, die am 28. Juni stattfinden wird, vor, eine Dividende in Höhe von 60 Cent pro Aktie für das Geschäftsjahr 2021 auszuschütten. Den Aktionären werde die Möglichkeit angeboten, die Dividende in Form von neuen Aktien zu beziehen.

Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA.