Mannheim. (mk) Bei der Deutschen Rohstoff AG mit Sitz in Mannheim steht ein Wechsel an der Spitze an. Mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung am 28. Juni beabsichtige Thomas Gutschlag, Mitgründer, CEO und Vorstand der Gesellschaft seit 2007, sein Vorstandsamt niederzulegen und in den Aufsichtsrat zu wechseln. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in Mannheim mit. Als Nachfolger für die Position des CEO sei Jan-Philipp Weitz vorgesehen, er ist derzeit Finanzchef. Zudem solle ein weiterer Vorstand neu berufen werden.

Die Deutsche Rohstoff AG identifiziert, entwickelt und veräußert nach eigenen Angaben Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. "Die Deutsche Rohstoff AG ist besser denn je aufgestellt", so Gutschlag. "Nach 15 Jahren im Vorstand ist es für mich an der Zeit, die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen".