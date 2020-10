Von Matthias Kros

Heidelberg. Die traditionelle Weihnachtsfeier ist in vielen Firmen fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Doch angesichts steigender Corona-Infektionszahlen und strenger Hygiene-Auflagen dürfte in diesem Jahr kaum eine klassische Präsenz-Veranstaltung stattfinden. Viele Unternehmen überlegen aber noch, ob es vielleicht eine Alternative geben könnte.

Groß gefeiert wurde Weihnachten beispielsweise stets beim Softwarekonzern SAP, wo es zuletzt in der Regel eine zentrale Weihnachtsfeier und zusätzlich weitere abteilungsinterne Treffen gab. Im vergangenen Jahr war sogar ein kleiner Weihnachtsmarkt am Gästehaus der SAP in Walldorf aufgebaut. "Was in diesem Jahr kommt, wurde noch nicht bekanntgegeben", sagte ein Sprecher. Es gelte derzeit allerdings die Regel, dass Veranstaltungen mit mehr als 20 Teilnehmern virtuell abgehalten werden müssen. "Dadurch sind unsere Möglichkeiten natürlich eingeschränkt", so der Sprecher.

Entschieden hat bereits der Weinheimer Mischkonzern Freudenberg, der seine Weihnachtsfeier für das sogenannte "Global Executive Team", also die Führungsmannschaft inklusive Vorstand, in diesem Jahr virtuell abhalten wird. Das erklärte ein Sprecherin. Auch in den verschiedenen Geschäftsgruppen des Unternehmens habe es zuletzt immer wieder Weihnachtsfeiern gegeben, wobei die Entscheidung über das "ob und wie" jeder Geschäftsgruppe vorbehalten gewesen sei. "Genau so steht es den Geschäftsgruppen dieses Jahr auch frei, ob sie eine virtuelle Zusammenkunft planen wollen".

Tradition hat eine große Weihnachtsfeier auch beim Wieslocher Finanzdienstleister MLP: "Bisher wurden alle Mitarbeiter im festlichen Rahmen in unser Betriebsrestaurant eingeladen", sagte ein Sprecher. Dazu gehörte ein gemeinsames Abendessen ebenso wie eine Verlosung. "Die Planungen für dieses Jahr – Corona-Situation im Blick – stehen noch nicht fest", so der Sprecher.

"Bei uns ist derzeit nichts geplant", sagten unisono Sprecherinnen des Baustoffkonzerns HeidelbergCement und von Heideldruck. Bei dem Druckmaschinenbauer war im Sommer bereits ein geplanter Familientag der Pandemie zum Opfer gefallen. "Und auch jetzt würde wohl kaum jemand die Verantwortung für ein Treffen übernehmen", so die Sprecherin.

Eine große, zentrale Weihnachtsfeier hatten beide Konzerne aber auch in den vergangenen Jahren nicht veranstaltet. Das mache jede Abteilung beziehungsweise jeder Standort für sich, erklärte die HeidelbergCement-Sprecherin. Je nach Größe der Belegschaft könne das ein Zusammensein mit Kaffee und Plätzchen, eine Wanderung, ein Weihnachtsmarktbesuch oder ein festliches Kantinenessen sein. Auszuschließen sei das auch in diesem Jahr nicht: "Je nach Entwicklung der aktuellen Corona-Lage werden sich die Abteilungen wahrscheinlich eher kurzfristig entscheiden, ob und wie gefeiert wird."

Leidtragende von den Absagen sind übrigens nicht nur die Beschäftigten, sondern auch die ohnehin schon geplagte Gastronomie und Veranstaltungsbranche. "In diesem Jahr geht die Zahl der Weihnachtsfeiern gegen Null", sagte der Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Veranstaltungsorganisatoren (VDVO), Bernd Fritzges, kürzlich der dpa. Dabei sei es durchaus möglich, 1000 Gäste oder sogar mehr "corona-konform" zu bewirten. Dazu gebe es zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen wie etwa eine Sitzplatzverfolgung, Desinfektionsmaßnahmen und Tanzverbote. "Die Auswirkungen der Absagen sind für unsere Branche dramatisch", fügte Georg Broich, Sprecher des Caterer-Verband LECA, hinzu. Üblicherweise mache das Jahresendgeschäft – je nach Betriebsgröße – fünf bis 20 Prozent des Jahresumsatzes aus.