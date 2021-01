Heidelberg. (mk) Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac will mit seiner angekündigten Kapitalerhöhung bis zu 517,5 Millionen US-Dollar (426 Millionen Euro) für die Entwicklung seines Corona-Impfstoffs einsammeln.

Das Unternehmen legte den Preis für die bis zu 5,75 Millionen neuen Aktien am Donnerstag auf 90 Dollar fest. Das ist ein Abschlag von knapp fünf Prozent zum Schlusskurs der Aktie an der US-Technologiebörse Nasdaq vom Mittwoch.

Hauptaktionär von Curevac ist die Heidelberger Dievini Hopp Biotech Holding, in der SAP-Mitgründer Dietmar Hopp seine Biotechnologie-Aktivitäten gebündelt hat. Dievini hatte bereits Anfang der Woche mitgeteilt, sich an der Kapitalerhöhung nicht zu beteiligen. Dadurch wird der Anteil an Curevac weiter verwässert und nur noch gut 43 Prozent betragen.