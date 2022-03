Von Barbara Klauß

Walldorf. Das gesellschaftliche Engagement ist, schon durch die Gründerväter, immer Teil der SAP gewesen. Weltweit arbeiten rund 16 Kollegen in diesem Bereich. Eine davon ist Gabriele Hartmann, die für "Corporate Social Responsibility" in Mittel- und Osteuropa verantwortlich ist.

Weshalb engagiert sich SAP in diesem Bereich?

Das Thema hat in den zurückliegenden Jahrzehnten insgesamt einen ganz neuen Stellenwert erhalten, nicht nur bei der SAP. In den 1990er und 2000er Jahren war soziale Verantwortung vielleicht noch "nice to have". Das ist heute nicht mehr so. Denn die Anforderungen an Unternehmen sind gewachsen – sowohl mit Blick auf die Nachhaltigkeit als auch bei der sozialen Verantwortung. Potenzielle Mitarbeiter fordern das immer stärker ein. Zudem fragen auch Investoren gezielt danach, was Unternehmen in diesen Bereichen vorzuweisen haben.

Gabriele Hartmann ist bei SAP zuständig für „Corporate Social Responsibility“. Foto: SAP

Und was genau tun Sie und Ihr Team in diesem Bereich?

Wir kümmern uns um gesellschaftliche Herausforderungen, die wir als relevant für das Unternehmen oder für unser Ökosystem identifiziert haben. Zum einen wollen wir dazu beitragen, dass alle Zugang zum wirtschaftlichen System haben, auch diejenigen, die mit schlechteren Karten auf die Welt gekommen sind. Dazu gehört natürlich das Thema Bildung und die Frage: Wie findet man einen Job, der es einem ermöglicht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen – ohne abhängig zu sein von der Wohltätigkeit anderer.

Außerdem unterstützen wir gemeinnützige und Sozialunternehmen – also Menschen, die ein gesellschaftliches Problem wirtschaftlich lösen wollen, wie etwa die Vermittlung von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt. Außerdem setzen wir uns für Nachhaltigkeit ein. Und wir unterstützen unsere Kollegen, wenn sie sich als "Corporate Volunteers" engagieren möchten, und zum Beispiel als Team einen Spielplatz renovieren oder ein Waldstück reinigen.

Wie muss man sich die Unterstützung von Sozialunternehmen vorstellen?

Wir arbeiten mit den verschiedenen Organisationen wie zum Beispiel Social Impact Award zusammen, das jungen Menschen eine Möglichkeit bietet, ob in einem gesellschaftlichen Problem, das sie umtreibt, eine Geschäftsidee steckt.

Im Oktober 2020 haben wir die Initiative "5 & 5 by ’25" gestartet: Bis 2025 wollen wir fünf Prozent der adressierbaren Ausgaben im Einkauf mit Sozialunternehmen machen sowie fünf Prozent mit Unternehmen, die Vielfalt fördern. Dafür brauchen wir natürlich auch andere Player im Wirtschaftssystem. Sozialunternehmen oder solche, die beispielsweise von Menschen gegründet wurden, die Minderheiten angehören, können da eine große Rolle spielen.

Ein zweiter Schwerpunkt ist die Vermittlung der Fähigkeiten, die Jugendliche für ihr künftiges Leben brauchen.

Ja, auch hier gibt es eine Weiterentwicklung in unserer Strategie. Wir haben uns in den letzten Jahren sehr erfolgreich und mit viel Leidenschaft für das Thema Programmieren eingesetzt, etwa mit unserer Coding Initiative Meet and Code – den Kindern und Jugendlichen also versucht zu vermitteln, dass sie vor IT keine Hemmungen zu haben brauchen und dass es spannender sein kann, einen Roboter zu programmieren als nur mit ihm zu spielen. Inzwischen haben wir unser Coding-Initiative auf 35 Länder ausgeweitet, auch auf solche, in denen sich die Zivilgesellschaft gerade entwickelt und wo Kinder nicht so selbstverständlichen Zugang zu diesen Themen haben. Eine Affinität zur IT ist sicherlich eine Fähigkeit, die Jugendliche in der Zukunft brauchen werden, aber nicht die einzige, um selbstbestimmt seinen eigenen Weg zu finden.

50 Jahre SAP: Personalchef Cawa Younosi über die Herausforderungen des Diversity-Managements Redaktion und Interview: Barbara Klauß / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Wie entscheiden Sie, was gefördert werden sollte?

Das ist immer ein gemeinsamer Weg mit Partnern. Keines unserer Projekte ist am Reißbrett entstanden. Wir haben ein großes Netzwerk aus gemeinnützigen Partnern zum Beispiel im Bildungsbereich, mit denen wir uns austauschen. Und gemeinsam überlegen wir dann, was SAP am besten dazu beitragen kann, an diesem Bedarf orientieren wir uns. Wobei Unternehmen natürlich nicht dazu da sind, die öffentliche Hand zu ersetzen. Dafür sind wir ja politisch überhaupt nicht legitimiert. Aber wir können ergänzen, zusammenarbeiten und unseren Beitrag leisten.

Und unsere Expertise ist nun mal, wie Wirtschaft funktioniert – weil unsere Software dazu beiträgt, dass Unternehmen ihre Produktion, ihre Geschäfte abwickeln können. Diese Expertise bringen wir in unsere Partnerschaften mit ein, etwa indem Kollegen als Coaches und Mentoren mit Sozialunternehmen zusammenarbeiten. Wenn wir uns für Kinder und Jugendliche aus sozialen Brennpunkten einsetzen, machen wir das genauso. Auch dort fragen wir die Leute etwa in den Schulen, was die Jugendlichen brauchen, die mit schlechteren Startbedingungen aufwachsen. Deutschlandweit und auch hier in der Metropolregion unterstützen wir beispielsweise "Teach First", eine Organisation, die vor allem an Brennpunktschulen arbeitet, oder auch "climb", die Lernferien für sozial benachteiligte Kinder anbieten.

Wie sehr spielt dabei die Überlegung eine Rolle, von welchen Fähigkeiten der jungen Leute SAP profitieren könnte? Etwa der Gedanke, mehr Jugendliche an das Digitale heranzuführen?

Das ist sehr wichtig. Und es ist auch völlig legitim, dass Unternehmen überlegen, welche Talente sie in Zukunft brauchen. Im Gegensatz zu den ersten Jahren, wo sich das soziale Engagement vor allem auf das Spenden konzentriert hat – was ohne Zweifel auch wichtig ist, etwa bei großen Katastrophen wie der Flut im Ahrtal oder aktuell für die Ukraine – ist gesellschaftliches Engagement von Unternehmen heute nicht mehr nur Philanthropie, sondern ein soziales Investment.

Fast alle unserer Programme, darunter auch die Cleverlinge, bei denen sich je ein Mentor von SAP intensiv um einen Schüler von der Emmertsgrund-Schule kümmert, werden auch wissenschaftlich begleitet, um herauszufinden, ob sich dadurch wirklich etwas positiv für die Schüler verändert. Da es ein soziales Investment ist, fragen wir uns immer wieder: Gibt es einen Impact, verändert sich etwas? Oder blasen wir da einfach Geld zum Fenster raus?