Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Noch sei offen, wie sich das neuartige Coronavirus auf die hiesige Wirtschaft auswirken wird, erklärt Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), im RNZ-Interview.

Stürzen die Folgen des Coronavirus die deutsche und womöglich gar die globale Wirtschaft in eine Rezession?

Das ist völlig ungewiss. Wir wissen noch nicht, wie sich das auswirkt. Wir können das wirtschaftliche Risiko noch nicht genau einschätzen, weil niemand sagen kann, wie sich das Virus ausweiten wird und wann es eingedämmt werden kann. Deshalb ist alles möglich, von minimalen ökonomischen Folgen bis zu einem Abkippen der hiesigen Wirtschaft in eine Rezession.

Würden Sie jetzt in diesem Moment sagen, die Rezession in Deutschland zeichnet sich schon ab?

Nein. Stand jetzt würde ich sagen, wenn es keine weitere Ausweitung von Corona mehr gäbe, würde es einen kleinen Dämpfer für die hiesige Wirtschaft geben. Es würde wohl im ersten Quartal einen geringfügigen Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung geben, dann aber sehr wahrscheinlich in den folgenden Perioden Nachholeffekte. Ich halte dieses Szenario, dass man das Virus heute oder morgen stoppen kann, jedoch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Hinzu kommt erschwerend, dass die Infektionswelle nun auch die USA erreicht hat. Noch gravierender ist: Die Finanzmärkte sind eingebrochen.

Der DAX hat am Freitagmorgen mehrere Prozente verloren. Was bedeutet dieser Einbruch der Finanzmärkte?

Die Finanzmärkte sind ein Vorläufer von dem, was in der Güterwirtschaft folgen könnte. Über Wochen hinweg gab es dort völlige Ignoranz gegenüber den Folgen des Coronavirus mit einem Rekord nach dem anderen. Und auf einmal sorgt ein Anlass, in diesem Falle Italien, dafür, dass Panik an den Märkten ausbricht und sie in eine entgegengesetzte Richtung gehen. Das ist meine große Sorge: Diese Panik, dieses Herdenverhalten von Finanzinvestoren.

So etwas gibt es auch bei Unternehmen und Konsumenten. Das ist zum Teil sehr irrational. Ich fürchte, Dinge, die wir in China sehen, nämlich Verhaltensänderungen bei den Konsumenten, könnten wir bald auch in Europa und Deutschland erleben, wenn es zu einer weiteren Ausweitung kommt. Dafür gibt es schon erste kleine Anzeichen. Irgendwann könnten Firmen und Verbraucher auf die vielen Unsicherheiten mit Verhaltens- und Nachfrageänderungen reagieren.

Dann könnte eine Teufelsspirale drohen, in der Finanzmärkte absacken, die Unternehmen ihre Investitionen zurückfahren und Verbraucher ihre Nachfrage eindämmen. Ein Abwärtsstrudel ist möglich. Die größte Gefahr wäre Panik.

Kann und sollte die Bundesregierung dagegen etwas tun und wenn ja was?

Die Bundesregierung muss sich darauf fokussieren, Vertrauen so gut wie möglich zu erhalten, Anker der Stabilität zu sein und Panik zu vermeiden. Zu sagen, wir senken jetzt die Steuern, hilft nicht viel, wenn die Nachfrage einbricht. Sie müssen vielmehr durch den Staat Nachfrage schaffen. Es ist wichtiger, zusätzliche Ausgaben anzustoßen und zu signalisieren: Wir springen hier ein. Mehr staatliche Investitionen würden klarmachen: Wir tun etwas. Ihr Unternehmen könnt euch auf uns verlassen. Ich befürworte daher ein Konjunkturprogramm. Damit könnte man dann auch die Schwarze Null beerdigen und das auch offen sagen. Die bremst am Ende nur. Zudem müsste die Beschäftigung von der Regierung stabilisiert werden.