Berlin/Weinheim. (keke/kla/dpa) Großhändler, Versandapotheken und Pharmazeuten haben keine Atemschutzmasken mehr. Das neue Coronavirus hat die Nachfrage in die Höhe schnellen lassen. "Wir können gerade keine Atemschutzmasken liefern", erklärt etwa der Mannheimer Pharmagroßhändler Phoenix. Insgesamt gebe es momentan nur noch "Kleinstmengen", sagte Thomas Porstner, Geschäftsführer beim Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels (PHAGRO) kürzlich. Viele Großhändler könnten keine Ware mehr nachbestellen. Wann die Hersteller ausreichend Masken nachproduzieren können, sei unklar.

Einer der Hersteller von Mundschutz- und Atemschutzmasken ist Japan Vilene Company, eine Geschäftsgruppe des Weinheimer Mischkonzerns Freudenberg. Das Werk in Ibaraki nördlich von Tokio fahre derzeit unter voller Auslastung, wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage sagte. Derzeit würden die Bestellungen der Bestandskunden abgearbeitet. "Aufgrund der hohen Nachfrage kann es jedoch zu Verzögerungen von mehreren Monaten kommen", so der Sprecher. Die Bestellungen von Neukunden könnten im Moment nicht bearbeitet werden.

Wie viele Mund- und Atemschutzmasken sowie Filtermaterial für Masken in dem Werk normalerweise und im Moment produziert werden, kann der Sprecher nicht sagen. "Aber wir haben die Kapazitäten bis an die Auslastungsgrenzen erhöht", fügt er hinzu. Eine derart hohe Nachfrage sei schlicht nicht vorhersehbar gewesen.

"Aufgrund der aktuellen Situation besteht zurzeit hoher Bedarf an Vliesstoffen für diese Anwendung; es herrscht Materialknappheit am Markt", wie auch eine Sprecherin des oberfränkischen Zulieferers Sandler erklärt hatte.

Atemschutzmasken bestehen Freudenberg zufolge typischerweise aus mehreren Vliesstoff-Schichten, die verschiedene Funktionen haben. Diese Vliesstoffe könnten Mikropartikel wie Viren oder Bakterien am Eindringen in das menschliche Kreislaufsystem hindern, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Einfache, handelsübliche Mundschutzmasken tragen demnach vor allem dazu bei, dass Menschen, die sich bereits angesteckt haben, das Virus bei Husten oder Schnupfen nicht über Tröpfcheninfektion verbreiten.

"Als Schutz vor Infektionen sind sie jedoch nicht gedacht", so Freudenberg. Spezielle Atemschutzmasken, wie etwa Bauarbeiter sie tragen, bieten demnach einen höheren Schutz. Es gibt sie in den Sicherheitsstufen FFP1 bis FFP3. Eine Ansteckung durch Tröpfchen-Übertragung können Medizinern zufolge nur sogenannte FFP2- und FFP3-Masken verhindern. Am sichersten sind FFP3-Masken. "Doch sie machen den Trägern das Atmen schwer", so Freudenberg. "Im Alltag sind sie daher eher ungeeignet."

Gesunde Menschen, die in Deutschland unterwegs seien, bräuchten keine Maske, meint hingegen ein Sprecher der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA). Bernd Salzberger vom Universitätsklinikum Regensburg, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, fügt hinzu: Wer sich schützen wolle, solle lieber regelmäßig Hände waschen und Abstand von hustenden und niesenden Menschen halten.