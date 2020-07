Von Barbara Klauß

Heidelberg. Innerhalb kürzester Zeit mussten die Buchhändler Mitte März wegen der Ausbreitung des Corona-Virus ihre Läden schließen. Was das für einen Betrieb wie das Heidelberger Familienunternehmen Schmitt & Hahn mit rund 700 Mitarbeitern bedeutet, erklärt Geschäftsführer Andreas Klingel im Interview mit der RNZ.

Herr Klingel, was hat der Lockdown für Schmitt & Hahn bedeutet?

Andreas Klingel. Foto: ZG

Der Lockdown hat uns als Familienunternehmen stark getroffen. Wir erleben seit unserer Firmengründung 1841 die härteste Krise des Unternehmens und kämpfen als lokal in Heidelberg verwurzelter Betrieb wie alle Heidelberger Einzelhändler mit den Auswirkungen der Pandemie. Während der behördlich angeordneten Schließung der Innenstadtbuchhandlungen verzeichneten wir bis zu 100 Prozent Umsatzausfall. In unseren Bahnhofsbuchhandlungen liegen wir heute noch teilweise bei bis zu 60 Prozent Umsatzrückgang in großen Städten, weil Pendler ausbleiben und im Homeoffice arbeiten und Touristen nur zögerlich wieder reisen. Unsere Flughafenbuchhandlungen in Nürnberg sind immer noch geschlossen.

Konnte der Rückgang denn durch das Online-Angebot kompensiert werden?

Der Umsatz in unserem Onlineshop ist im ersten Halbjahr 2020 erfreulich stark gewachsen. Allerdings ist die Wettbewerbssituation im Onlinegeschäft trotz gesetzlicher Preisbindung extrem hart. Unsere Rückgänge im stationären Verkauf konnten daher über die Onlineumsätze nur zu einem sehr kleinen Teil ausgeglichen werden.

Sie haben Ihren Kunden kurz nach dem Lockdown angeboten, die Bücher zu ihnen nach Hause zu liefern. Haben die Kunden das Angebot angenommen?

In Heidelberg und weiteren Städten haben wir die Lieferung nach Hause und die Bestellung zur Abholung angeboten – die Kunden haben das sehr gerne angenommen. Insbesondere ältere Menschen der Covid-Risikogruppe und viele Familien waren froh, ihre tägliche Lektüre und Kinderbeschäftigung auf diesem Weg zu bekommen und uns als lokalen Einzelhändler damit unterstützen zu können. Wir sind täglich durch die ganze Stadt gefahren, um die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen. Die entgangenen Ladenumsätze konnten allerdings bei weitem nicht kompensiert werden.

Hintergrund Die Buchbranche in Zeiten der Corona-Pandemie Obwohl die Buchbranche in der Corona-Krise ein kräftiges Minus eingefahren hat, blickt sie einigermaßen zuversichtlich auf das weitere Jahr. "Der Buchbranche ist es in den letzten Wochen gelungen, ihre Verluste kontinuierlich zu reduzieren", teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Mittwoch [+] Lesen Sie mehr Die Buchbranche in Zeiten der Corona-Pandemie Obwohl die Buchbranche in der Corona-Krise ein kräftiges Minus eingefahren hat, blickt sie einigermaßen zuversichtlich auf das weitere Jahr. "Der Buchbranche ist es in den letzten Wochen gelungen, ihre Verluste kontinuierlich zu reduzieren", teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Mittwoch mit. Aufgrund der Pandemie mussten in nahezu allen Bundesländern die Buchläden zwischen dem 23. März und dem 19. April schließen. Vom Januar bis zum Zeitpunkt der Wiedereröffnung habe sich über alle Absatzwege hinweg – also sowohl im Handel vor Ort als auch digital – ein Umsatzminus von 14,9 Prozent aufgebaut. Dieses Minus sei bis Ende Juni auf 8,3 Prozent verringert worden. Viele Händler und Verlage haben während des Lock-Downs mit Kreativität reagiert und sich digitaler aufgestellt. So wurde der Instagram-Auftritt aufgebaut und Lesungen im Internet organisiert. Buchhändler konzentrierten sich auf Bestellungen übers Netz und lieferten beispielsweise Bücher mit dem Lastenrad aus. "Es ist enorm bemerkenswert, wie sich die Branche aus dem Tief und Schock einer Komplettsperrung der Buchhandlungen herausgearbeitet hat", sagte der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins, Alexander Skipis. Die Krise berge auch eine Chance, so Skipis. Sie habe "uns allen einen unglaublichen Schub gegeben, der erhalten werden muss". Denn die Zahlen sind trotz allem alarmierend: So liegt der Umsatz des stationären Buchhandels, also der klassischen Buchhändler vor Ort, nach dem ersten Halbjahr mit 13,9 Prozent unter dem Vorjahreswert. Insgesamt sei die Lage "nicht nur schwierig sondern schon drastisch", sagte die Vorsteherin des Börsenvereins, Karin Schmidt-Friderichs. "Wir sind eine Branche mit extrem knappen Margen, viel Idealismus und wenige Geld", fügte sie hinzu. Es sei aber ermutigend zu sehen, wie die Ängste in Kraft und Kreativität umgewandelt worden seien. (dpa)

[-] Weniger anzeigen

Wie läuft das Geschäft, seit die Buchhandlungen wieder geöffnet sind?

Unsere Innenstadtbuchhandlungen bewegen sich im Umsatz wieder deutlich nach oben, sind aber von den Umsätzen 2019 noch weit entfernt. Insbesondere in Heidelberg machen sich auch die fehlenden Touristen bemerkbar. Wir sind gemeinsam mit dem lokalen Einzelhandel in vielen Städten jetzt vor allem auf die Unterstützung unserer Kunden angewiesen. Die Hiobsbotschaften reißen nicht ab, viele Händler und Gastronomen befinden sich in extremer Schieflage. Auch wenn das Einkaufen derzeit mit Maske, Abstandsregelungen und sonstigen Hygienemaßnahmen verbunden ist – der regionale Handel benötigt jetzt bewusstes Handeln der Kunden, um die lokale Wirtschaft zu stärken und die Konsequenzen der Wirtschaftskrise wie die Verödung der Innenstädte und den Wegfall von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen zu bekämpfen.

Wie hoch ist der Ausfall, der Corona Ihnen beschert hat?

Wir rechnen im gesamten Jahr 2020 mit einem krisenbedingten Umsatzrückgang von rund 20 bis 25 Prozent in unseren Buchhandlungen. Eine solcher Rückgang ist für Einzelhändler nicht ohne weiteres zu verkraften. Wir können den entgangenen Umsatz nicht einfach nachholen oder schnell die Kosten senken. Um die Existenz unseres Betriebes zu sichern, sind wir auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen – ohne die erstklassige Unterstützung, das enorme Durchhaltevermögen und das Engagement unserer Teams hätten wir keine Chance. Zusätzlich sind wir auf das Entgegenkommen unserer Vermieter angewiesen, die Gespräche hierzu werden gerade geführt und sind weitestgehend auf einem vernünftigen Weg. Vor allem möchten wir aber unsere Kunden bitten: "Auch wenn es derzeit schwerfällt, kaufen Sie vor Ort ein und unterstützen Sie Ihre Händler in Ihrer Region!"

Sie haben Ihre Mitarbeiter angesprochen: Hatten Sie denn Kurzarbeit angemeldet? Und sind womöglich weitere Maßnahmen notwendig – wie etwa der Abbau von Arbeitsplätzen?

Wir haben in unseren Firmen umgehend bis zu 100 Prozent Kurzarbeit angemeldet. Zusätzlich mussten wir Kredite aufnehmen, um unsere Liquidität kurzfristig zu sichern. Staatliche Unterstützung erhalten wir als Mittelständler aufgrund der restriktiven Vergabekriterien der Regierung leider nicht. Weitere Maßnahmen können wir vor dem Hintergrund der laufenden Verhandlungen mit den Vermietern und der unsicheren Umsatzentwicklung bisher noch nicht absehen.

Was denken Sie, wie sich die Krise auf die Branche auswirken wird? Erwarten Sie weitere Konzentrationsprozesse? Denken Sie etwa darüber nach, weitere Buchhandlungen zu übernehmen?

Prozesse und Strukturen müssen in jedem Betrieb ständig überarbeitet und an neue Situationen angepasst werden. Wir glauben an das gedruckte Wort und möchten gerne in nächster Zeit wieder wachsen – dazu gehören auch Partnerschaften mit Kollegen oder möglicherweise Zukäufe.

Liegt Ihrer Ansicht nach auch eine Chance in der Krise – etwa mit Blick auf die Digitalisierung in der Branche?

Wir blicken als traditioneller, stationärer Händler positiv in die Zukunft, obwohl Corona sowohl Onlineverkäufe als auch die Digitalisierung extrem angeheizt hat. Wir entwickeln neue Ideen für den stationären Verkauf von Buch und Presse. Aber wir brauchen die aktive Unterstützung der buchbegeisterten Leser, damit wir auch in Zukunft unseren Beitrag zum kulturellen Leben leisten können. Zudem hoffen wir auch für die Pressevielfalt in unseren Bahnhöfen, dass wir wieder zu einer Stabilität zurückfinden.

Gerade in der jetzigen Situation ist das wichtig – Buch und Presse sind auch in der aktuellen Entwicklung wichtige Impulsgeber.