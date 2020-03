ABB produziert unter anderem Roboter, die in der Industrie zum Einsatz kommen, wie im Bild im Lastwagenwerk von MAN in München. Dieser ABB-Bereich leidet unter der Corona-Krise ganz besonders. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Zürich/Mannheim. Die Corona-Krise hat auch den Schweizer Industriekonzern ABB eingeholt. Aufgrund der anhaltenden Unsicherheit und des aktuellen Ölpreisverfalls werde ABB keinen Ausblick mehr für das Geschäftsjahr 2020 geben, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die genauen Einflüsse der Covid-19-Pandemie auf die Ergebnisse des ersten Quartals ließen sich derzeit noch nicht bestimmen. Man gehe aber im Vergleich zum Vorjahreszeitraum für alle Geschäftsbereiche von einem Umsatzrückgang aus. ABB beschäftigt in der Rhein-Neckar-Region etwa 3300 Mitarbeiter, knapp die Hälfte davon in Heidelberg, wo das Unternehmen Sicherungsautomaten produziert. Bislang läuft das noch ohne den Einsatz von Kurzarbeit. Zudem ist Mannheim Sitz der deutschen Landesgesellschaft.

Das Unternehmen zog damit seinen Anfang Februar ausgegebenen Ausblick für das Gesamtjahr zurück. Aufgrund der Pandemie, und noch verschärft durch einen schwächelnden Ölpreis, hätten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für ABB seit Februar verschlechtert, hieß es am Montag in einer Presseinformation. Bedingt durch die geringeren Volumen erwartet der Siemens-Konkurrent für alle Geschäftsbereiche zudem einen Rückgang des operativen Ergebnis. Dieser könne aber zum Teil durch Kostensenkungen abgefedert werden. Dazu würden die "Vorkehrungen zur Kostenoptimierung beschleunigt und erweitert".

Dazu will auch das Management einen Beitrag leisten: Verwaltungsrat und Konzernleitung hätten sich entschieden, freiwillig und per sofort auf 10 Prozent ihrer Bezüge für die Zeit der Krise zu verzichten. "Das eingesparte Geld soll den Bemühungen zur Bekämpfung der Auswirkungen der Coronaviruskrise zugutekommen”, sagte der neue Konzernchef Björn Rosengren, der erst seit März im Amt ist.

Trotz der Beeinträchtigungen sei ABB aber zuversichtlich, dass ihre Geschäftsbereiche gut aufgestellt und ihr Betriebsmodell robust sei und dass der kurzfristige Liquiditätsbedarf durch den bestehenden Finanzrahmen adäquat gedeckt sei. Derzeit laufe in der Mehrzahl der Produktionsanlagen der Betrieb noch vollumfänglich oder zumindest teilweise, so ABB weiter. Auch die Auswirkungen auf die Lieferketten seien bislang minimal.

Vergleichsweise stabil ist die Lage auch in den deutschen Werken: "Die Auswirkungen der Corona-Krise ist von Geschäftsbereich zu Geschäftsbereich und damit auch an den einzelnen Standorten sehr verschieden", sagte Jan-Christoph Schüler, Personalleiter Deutschland, auf RNZ-Anfrage. "Das heißt, die Notwendigkeit von Kurzarbeit prüfen wir für jeden Standort und jeden Geschäftsbereich individuell. In Einzelfällen kann punktuell Handlungsbedarf bestehen". In der Produktion bei ABB in Heidelberg gebe es aktuell keine Kurzarbeit.

"Alle Mitarbeiter, denen es möglich ist, arbeiten derzeit im Homeoffice", sagte Schüler weiter. Dazu sei bereits im Vorfeld die Netzwerkkapazität ausgebaut worden. Gleichzeitig könnten die Mitarbeiter ab sofort tarifliche Sonderzahlungen in freie Tage umwandeln. "Das hilft in ganz besonderem Maße den Kollegen, die von der Schließung von Kindertages- und Betreuungsstätten betroffen sind", so Schüler. Am Standort Mannheim, wo keine Produktion stattfindet, seien "nahezu alle" Mitarbeiter im Homeoffice. Die Büros blieben aber noch geöffnet.

Keine Probleme sieht ABB übrigens, was den Verkauf des Geschäftsbereichs Stromnetze an den japanischen Hitachi-Konzern angeht. Sie soll zum Ende des zweiten Quartals abgeschlossen werden. In Mannheim sind bereits rund 700 Mitarbeiter zu Hitachi gewechselt.