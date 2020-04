Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Heidelberger Dievini Hopp Biotech Holding, Haupteigentümerin der Tübinger CureVac AG, sieht es gelassen, dass der Wettbewerber BioNTech aus Mainz als erstes Unternehmen in Deutschland klinische Tests eines möglichen Corona-Impfstoffs durchführen darf. "BioNTech hatte früh gesagt, im April in die klinische Entwicklung zu gehen, CureVac hat gesagt, im Frühsommer in die klinische Entwicklung zu gehen. Von daher ist das keine Überraschung. Es geht doch darum, Menschen durch Impfung gut zu schützen, nicht darum, wer Erster ist", sagte Dievini-Geschäftsführer Friedrich von Bohlen (Foto: zg). Dievini bündelt die Biotech-Beteiligungen von SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp. CureVac ist eine davon und gilt bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff als aussichtsreiches Unternehmen; die EU unterstützt die Tübinger mit 80 Millionen Euro.

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hatte am vergangenen Mittwoch allerdings verkündet, dass es eine erste klinische Prüfung eines Impfstoffkandidaten des Mainzer Biotechnologieunternehmens BioNTech genehmigt habe. Das Mittel soll an rund 200 gesunden Menschen im Alter zwischen 18 und 55 Jahren getestet werden. Die Entwickler erhoffen sich von der drei bis fünf Monate langen ersten Prüfphase erste Erkenntnisse, ob der Wirkstoff verträglich ist und die erhoffte Immunantwort auslöst. An einer zweiten Testphase könnten dann auch Freiwillige aus Risikogruppen teilnehmen. Nach Angaben von BioNTech-Chef Ugur Sahin sollen die klinischen Tests Ende April beginnen. Die ersten Teil-Daten von etwa 50 bis hundert Teilnehmern lägen voraussichtlich Ende Juni bis Anfang Juli vor.

Weltweit seien über vierzig Impfstoffansätze bekannt von denen derzeit etwa eine Handvoll am Menschen geprüft würden, sagte Dievini-Geschäftsführer Bohlen. "Von daher wünschen wir den Kollegen bei BioNTech ebenfalls viel Erfolg". CureVac habe etwas später angefangen und werde deswegen vermutlich nicht der Erste sein. "Aber ich bin sehr zuversichtlich, auch nach den ersten vorliegenden Daten, dass CureVac einen der besten Impfstoffe haben wird. Denn auch wenn sich die Ansätze ähnlich anhören unterscheiden sich die Produkte in wichtigen Details", so der Geschäftsführer. "Letztlich werden es die Daten und die Ergebnisse zeigen".