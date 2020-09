Von Matthias Kros

Heidelberg. Nur wenige Wochen nach dem Börsengang des Tübinger Biotech-Unternehmens Curevac haben die ersten fünf Analysten eine Einschätzung der Aktien vorgelegt. Darüber berichten die Nachrichtenagentur Bloomberg und das Anlegerportal "Börse Online". Von den fünf Analysten empfehlen drei, die Curevac-Aktie zu kaufen und zwei, sie zu halten. Zum Verkauf rät kein einziger Experte. Das Kursziel auf Sicht von einem Jahr sehen die Analysten im Schnitt bei 68,80 US-Dollar und damit rund 36 Prozent über dem aktuellen Niveau von rund 50 Euro.

Curevac befindet sich mitten in Tests eines Corona-Impfstoffes, deren Ausgang offen ist. Mit einer Zulassung rechnet das Unternehmen frühestens im Frühjahr kommenden Jahres. Hauptaktionär von Curevac ist die Heidelberger Dievini Biotech Holding, in der SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp seine Biotechnologie-Aktivitäten gebündelt hat. Dievini hält knapp 50 Prozent an den Curevac-Anteilen, die bei einem Erreichen des von den Analysten erwarteten Kurses von über 68 US-Dollar mehr als sechs Milliarden Dollar Wert wären.

Curevac hatte in der vergangenen Woche rund 250 Millionen Euro an Fördermitteln von der Bundesregierung erhalten, um die Arbeit an dem Covid-19-Impfstoff zu beschleunigen und die deutschen Produktionskapazitäten zu erweitern. In einer Warnung vor zu viel politischem Druck, den Prozess zu beschleunigen, betonte dabei Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU), dass Sicherheit die höchste Priorität bleiben sollte, um sicherzustellen, dass Impfstoffe von der breiteren Bevölkerung akzeptiert werden.