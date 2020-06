Von Matthias Kros

Heidelberg. Etwa eine Woche vor Einführung der von SAP entwickelten Corona-Warn-App hat der baden-württembergische Datenschutzbeauftragte Stefan Brink ein Begleitgesetz gefordert, das die Freiwilligkeit der Nutzung garantiert. Niemand dürfe benachteiligt werden, wenn er die App nicht auf seinem Smartphone installieren möchte, sagte Brink auf Anfrage der RNZ. Er denke dabei beispielsweise an die Gefahr, dass Firmen ihre Mitarbeiter drängen könnten, die App herunterzuladen. Auch bei Restaurantbesuchen, im Einzelhandel oder im ÖPNV dürfe die Nutzung nicht vorgeschrieben werden.

Die Corona-App wird von der SAP und der Deutschen Telekom im Auftrag der Bundesregierung entwickelt. Wer sie sich auf dem Smartphone installiert und positiv getestet wird, kann dies in der App verzeichnen. Daraufhin bekommen Menschen, mit denen man in den Tagen zuvor in Kontakt war, einen Warnhinweis – und können sich ihrerseits testen lassen und falls nötig in Quarantäne gehen. Dabei erfährt weder der Infizierte, wen sein Handy informiert, noch erfahren die Informierten, woher der Hinweis kam.

Dieses dezentrale Prinzip hatten auch Datenschützer wie Brink gefordert. Gleichzeitig warnte er aber vor zu großen Erwartungen. "Ich denke, dass die App durchaus ihren Beitrag leisten kann, einer zweiten Welle der Pandemie Herr zu werden", sagte Brink. Sie sei aber nicht "allein seligmachend", ist er überzeugt. Gerade in der Risikogruppe hätten viele Menschen ein veraltetes oder gar kein Smartphone und könnten die Software daher gar nicht benutzen. Experten sind sich allerdings einig, dass die Corona-App nur dann ihr Potenzial entfalten kann, wenn mindestens 60 Prozent der Bevölkerung sie auf ihren Smartphones installiert haben.

Eine weitere seiner Forderungen, nämlich die nach Transparenz, sieht Brink ebenfalls erfüllt. So hatte die federführende SAP den sogenannten Quellcode des Programms auf der Entwicklerplattform Github bereits offengelegt. Mehrere Zehntausend Software-Experten haben sie seither bereits angesehen und zahlreiche eigene Vorschläge für Verbesserungen gemacht. "Dieses Engagement ist ausgezeichnet und zeigt, was für eine lebhafte Softwareentwicklungs-Kultur wir in Deutschland haben", lobte SAP-Technik-Vorstand Jürgen Müller jetzt in der Karriereplattform LinkedIn.

Gleichzeitig informierte er über die Fortschritte in der Entwicklung. Vor allem bei der Benutzeroberfläche habe sich zuletzt einiges getan. Sie solle unkompliziert bedienbar sein, damit die App für möglichst viele Nutzer zugänglich ist. "Die App wird für jeden entwickelt und setzt auf uneingeschränkte Inklusion, unabhängig von Alter, körperlicher Verfassung oder Bildungsstand", so Müller. Die erste Version werde zunächst auf Deutsch und Englisch zur Verfügung stehen. Weitere Sprachen wie Türkisch würden folgen. "Darüber hinaus ergänzen wir den Text immer durch Abbildungen und verwenden eine einfache Sprache", so Müller. Dabei lasse sich die App mit nur einem Finger bedienen. Ausprobiert haben das nach Angaben von Müller bereits Tester zwischen 19 und 74 Jahren.