Mannheim. (mk) Die von der Corona-Krise gebeutelte regionale Fluggesellschaft Rhein-Neckar Air (RNA) nimmt ihre Verbindungen nach Berlin (Tegel) und Hamburg am 14. September wieder auf. Das teilte das Unternehmen am Montag in Mannheim mit. Alle Flüge bis Ende März 2021 seien ab sofort wieder buchbar. Allerdings gehe man mit einem reduzierten Flugplan an den Start. Geplant ist zunächst nur jeweils eine Verbindung täglich.

Mit Rücksicht auf die Pandemie habe man dabei das Online-Check-in vereinfacht und verzichte auf die Belegung des Gangsitzplatzes, sagte Dirk Eggert, Geschäftsführer der Fluggesellschaft. "Dadurch ergibt sich eine 1+1-Bestuhlung, wie man sie sonst von keiner Fluggesellschaft kennt".

Zuvor hatten die City-Verbindungen der RNA wegen der Corona-Pandemie für sechs Monate geruht, die Wiederaufnahme war mehrfach verschoben worden. Seit Mai hatte es lediglich Flüge auf die Nordseeinsel Sylt gegeben, hinzu kam der Charterverkehr.

"In den letzten Monaten stand das Telefon bei der Rhein-Neckar Air selten still", sagte Eggert weiter. "Viele unserer Reisenden haben sich erkundigt, wann wir wieder abheben. Wir haben regen Zuspruch und Rückhalt erhalten. Dafür möchte ich mich bei all unseren Gästen herzlich bedanken".

Die Flüge der RNA werden – abgesehen von der Sylt-Verbindung – fast ausnahmslos von Geschäftsleuten genutzt. Viele Unternehmen hatten aufgrund der Corona-Pandemie aber zuletzt angekündigt, ihre Reisetätigkeit vor allem auf der Kurzstrecke zurückzufahren. Fachleute erwarten, dass auch nach dem Ende der Krise das alte Niveau nicht mehr erreicht werden dürfte.

Eggert wies außerdem daraufhin, dass sich die RNA in einer deutschlandweiten Umfrage – im Auftrag des Magazins "Focus" – den ersten Platz gesichert habe und sich damit den Titel "Deutschlands beste Fluggesellschaft" umhängen dürfe. Die Rhein-Neckar Air ist die einzige noch verbliebene unabhängige Regionalfluggesellschaft in Deutschland. Sie wurde 2014 von einem Förderverein gegründet, dem zehn große Unternehmen aus der Region angehören – darunter SAP und HeidelbergCement. Seit 2016 gehört die Fluggesellschaft mehrheitlich privaten Investoren.