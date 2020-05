Der City Airport in Mannheim. Archivfoto: Alfred Gerold

Von Matthias Kros

Mannheim. Nach rund zwei Monaten Pause aufgrund der Corona-Pandemie nimmt die regionale Fluggesellschaft Rhein-Neckar Air (RNA) ihren Flugbetrieb teilweise wieder auf. Ab Mittwoch, dem 20. Mai, werde die Nordseeinsel Sylt wieder angesteuert, teilte die Fluggesellschaft mit Sitz in Mannheim auf ihrer Internetseite mit. Aufgrund der aktuellen Situation könne es aber zu Flugplanänderungen kommen.

Am Montag waren in Schleswig-Holstein umfassende Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Kraft getreten, unter anderem fiel die Einreisesperre für Sylt-Touristen weg. Hotels ohne Wellnessbereiche und Ferienwohnungen durften wieder öffnen.

Die RNA fliegt vom Mannheimer City Airport aus nach Sylt, auch die Verbindungen von Kassel aus sind ab Mittwoch wieder im Programm. Die Flüge von Mannheim nach Berlin und Hamburg pausieren dagegen noch bis einschließlich 31. Mai. Die Unterbrechung des Flugverkehrs war zuletzt mehrfach verlängert worden. Auch der Mannheimer City Airport, der aufgrund der Flugausfälle in diesem Jahr mit einem Millionen-Defizit rechnet, operiert derzeit nur eingeschränkt.

Unterdessen haben die Airlines der Lufthansa-Gruppe ihre Kulanzregeln für Umbuchungen in der Corona-Krise nochmals ausgeweitet. Tickets, die bis zum 30. Juni gebucht werden, können auf Wunsch kostenlos auf einen noch späteren Zeitpunkt als bislang umgebucht werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Kunden können ihre verschobene Reise nun bis zum 31. Dezember 2021 nachholen.

Bisher galt, dass bei Umbuchungen die neue Reise bis zum 30. April 2021 angetreten werden musste. Die neue Regel gelte für Tickets mit ursprünglichem Reisedatum bis 30. April 2021.