Von Matthias Kros

Heidelberg. Das Schweizer Biopharmaunternehmen Celonic stellt im Auftrag der Bundesregierung an seinem Standort Heidelberg die Kapazitäten und das Know-how für die Produktion von Impfstoffen bis mindestens 2029 bereit. Das teilte das Unternehmen in einer Presseinformation mit. Bei Bedarf könne sofort mit der Produktion von bis zu 80 Millionen Dosen pro Jahr begonnen werden. Celonic in Heidelberg werde damit zu einem wichtigen Bestandteil der Pandemievorsorge in Deutschland.

Um die langfristige Versorgung mit Impfstoffen gegen Covid-19 und andere Pandemien in Deutschland zu sichern, hatte sich die Bundesregierung Zugriff auf entsprechende Produktionskapazitäten bei insgesamt fünf Partnerunternehmen gesichert. Die Verträge umfassen den Angaben zufolge die Bereithaltung von Produktionskapazitäten und Vereinbarungen zur Herstellung und Lieferung von Impfstoffen an die Bundesregierung.

Insgesamt sind dafür bis 2029 rund 3 Milliarden Euro vorgesehen. So sollen Engpässe wie zu Beginn der Corona-Pandemie vermieden werden. Die Bundesregierung hatte diese Pläne Mitte März bekannt gegeben, allerdings noch keine Details zu den beteiligten Unternehmen genannt.

Celonic betreibt in Heidelberg mit rund 380 Mitarbeitern mehrere Produktionsanlagen für die klinische und kommerzielle Produktion von biologischen Wirkstoffen, mRNA und proteinbasierten Impfstoffen. Den Angaben zufolge wurde seit 2020 ein hoher zweistelliger Millionen-Euro-Betrag in den Standort investiert. Auf der neuen 5000 Quadratmeter großen Produktionsanlage könnten 250 Mitarbeiter bis zu 200 Impfstoffchargen im 2000-Liter-Maßstab herstellen.

Im Rahmen des Pandemie-Vorbereitungsprojekts werde sich Celonic in der ersten Phase auf eine potenzielle Nachfrage vorbereiten und dann die Kapazität bereithalten, teilte das Unternehmen weiter mit. Zu diesem Zweck werde eine nachhaltige Versorgungskette und ein umfassendes Personal- und Produktionskonzept für die Bereitschaft sowie ein "qualitativ hochwertiger Technologietransferprozess" entwickelt. Damit stelle Celonic künftig eine lokale, sichere und schnelle Produktion von Biopharmazeutika in Deutschland sicher.

"Es erfüllt uns mit Stolz, ein wesentlicher Teil des kurz- und langfristigen Kampfes gegen die Pandemie in Deutschland zu sein", sagte Konstantin Matentzoglu, CEO der Celonic Gruppe, der Presseinformation zufolge. "Mit Investitionen in unseren hochmodernen Produktionsstandort in Heidelberg haben wir in den letzten Jahren eine hervorragende technische Ausstattung und personelle Ausstattung aufgebaut, um eine sichere, schnelle und flexible Produktion von Biopharmazeutika zu ermöglichen", so der Manager. "Wir freuen uns daher, dass die Bundesrepublik das Vertrauen unserer Kunden in Celonic weiter gestärkt hat."

Celonic ist nach eigenen Angaben ein international anerkannter Partner für die Entwicklung und Produktion innovativer Biopharmazeutika wie Biologika, mRNA sowie Zell- und Gentherapieprodukte. Die Firma gehört zum Familienunternehmen J.Rettenmaier & Söhne (JRS Group) und betreibt derzeit vier Produktionsstandorte in Basel und Heidelberg, wo die Schweizer seit 2017 präsent sind.

Zeitweise war der deutsche Standort ausersehen, den erhofften Corona-Impfstoff von Curevac zu produzieren, der allerdings später in puncto Wirksamkeit floppte. Dank der Erweiterung sei das Werk in Heidelberg seit Mitte 2021 vollständig ausgestattet, um die klinische und kommerzielle Herstellung von Biopharmazeutika in klinischen Phase-III-Studien oder mit behördlicher Zulassung anzubieten, heißt es vonseiten des Unternehmens.

Den Angaben der Bundesregierung zufolge haben neben Celonic auch Biontech und IDT einen Vertrag über die Pandemie-Bereitschaft mit dem Bund geschlossen. Hinzu kommen noch zwei Bietergemeinschaften aus den Firmen Curevac und GSK sowie aus Wacker und CordenPharma.