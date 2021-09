Berlin/Rhein-Neckar. (mk/dpa) Die Bundestagswahl ist gelaufen. Doch es ist offen, welche Parteien die neue Regierung bilden. Wirtschaftsverbände und Unternehmen befürchten, dass wertvolle Zeit verstreichen könnte und drängen zu Entscheidungen:

> SAP: Christian Klein, Vorstandschef des Walldorfer Softwarekonzerns SAP, warnt vor einem langen Ringen der Parteien: "SAP erwartet eine zügige Regierungsbildung, denn unser Land steht vor großen Herausforderungen", sagte er auf RNZ-Anfrage in Walldorf. Ein "Weiter so" reiche nicht, wenn Deutschland seine wirtschaftliche Stärke behaupten wolle. "Seien es innovative Ideen, digitale Bildung, Nachhaltigkeit oder soziale Gerechtigkeit: Digitalisierung ist der Schlüssel, um unsere Zukunft zu sichern", ist der SAP-Chef überzeugt und gibt sich optimistisch: "Wenn die künftige Bundesregierung mit Mut und Tempo vorangeht und die richtigen Weichen stellt, kann sie die digitale Transformation Deutschlands zum Erfolg führen."

> Wirtschaft der Region: Manfred Schnabel, Präsident der IHK Rhein-Neckar bezeichnet die kommende Legislaturperiode als "entscheidende vier Jahre für die Zukunft unseres Landes". Die Parlamentarier stünden vor zentralen Weichenstellungen in der digitalen und ökologischen Transformation. "Zudem muss der Bundeshaushalt wieder in Balance gebracht werden", mahnt Schnabel. "Konsumtive Ausgaben müssen auf den Prüfstand gestellt und gleichzeitig die Rahmenbedingungen für zukunftsorientierte öffentliche und private Investitionen geschaffen werden", sagte Schnabel und warnt gleichzeitig vor neuen Belastungen der Wirtschaft.

Die ökologische Transformation müsse auch ökonomisch zu einem Erfolg werden. "Das sichert nicht nur unseren Wohlstand, sondern ist auch Voraussetzung dafür, dass andere Länder unserem Beispiel folgen." Das Parlament werde sich in vier Jahren daran messen lassen müssen, ob ihm eine entsprechende Regulatorik gelungen ist. "Bisher ist das nicht der Fall." Die Unternehmen litten unter Widersprüchen und Leerstellen bei den Rahmenbedingungen. "So gilt es mit Blick auf die Energiewende das Leitungsnetz auszubauen, die Erzeugungskapazitäten massiv zu erhöhen und die Förderkulisse auf den Prüfstand zu stellen", so Schnabel.

> Unternehmen: Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sagte, Deutschland müsse schneller werden, um die Herausforderungen bewältigen zu können. "Wir dürfen uns nicht mit Abstieg anfreunden." Klimaschutz und unternehmerische Freiheit dürften keine Gegensätze sein. "Wir brauchen einen breiten Nachhaltigkeitsbegriff, der ökologische und ökonomische Verantwortung zusammendenkt", sagte Dulger.

> Industrie: Alle Parteien müssten Verantwortung zeigen, Prioritäten angehen und auf "taktische Manöver" verzichten, sagte der Präsident des Industrieverbandes BDI, Siegfried Russwurm, am Montag. Um Herausforderungen wie Klimaschutz, digitalen Wandel oder geopolitische Krisen zu bewältigen, brauche man etwa eine Verwaltungsreform, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren und ein Wachstumsprogramm.

> Handwerk: Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer sagte, das einzig klare Wahlergebnis sei, dass es viele Koalitionsmöglichkeiten gebe. "Das lässt leider befürchten, dass es Wochen dauern kann, bis Koalitionsverhandlungen zu einem Ergebnis führen." Genau das müsse vermieden werden, solle eine Erholung der Wirtschaft nicht abgebremst werden. "Eine Hängepartie und eine ähnlich lange Verhandlungsphase wie 2017 ist in diesen ungewissen Zeiten das Letzte, was unsere Betriebe und Unternehmen gebrauchen können."

> Mittelstand: Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft forderte Perspektiven für Investitionen. "Der Wirtschaftsstandort Deutschland verträgt angesichts schlechter Wirtschaftsdaten nicht noch einmal Koalitionsverhandlungen im Bummelzugtempo", sagte Bundesgeschäftsführer Markus Jerger.