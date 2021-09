Heidelberg. (mk) Hat das mit der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs vorläufig gescheiterte Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac die Bundesregierung bedrängt, Steuergelder in die Firma zu investieren? Eine E-Mail-Korrespondenz zwischen dem Unternehmen, dessen Hauptaktionär SAP-Mitgründer Dietmar Hopp ist, und verschiedenen Bundesministerien legt ein solches Szenario nahe. Über entsprechende, von der Organisation "Frag den Staat" veröffentlichte Dokumente berichten verschiedene Medien wie "Business Insider" und "Die Welt".

Demnach wandte sich Curevac Anfang des vergangenen Jahres mehrfach an hochrangige deutsche Politiker mit der Bitte um finanzielle Unterstützung. Andernfalls drohe eine Technologie "made in Germany" in die USA abzuwandern. "Ich möchte gerne einen Technologietransfer unserer proprietären Produktion in die USA und den Abzug der Impfdosen aus Tübingen verhindern, deswegen wende ich mich nochmals an Sie”, schreibt den Berichten zufolge ein Curevac-Vertreter. Das Unternehmen, das damals fast ausschließlich von Hopps Zuwendungen abhing, selbst könne für die Entwicklung eines solchen Impfstoffs kurzfristig keine Mittel locker machen.

Tatsächlich hielten sich zu dieser Zeit hartnäckig Gerüchte, dass der ehemalige US-Präsident Donald Trump den mit vielen Hoffnungen verbundenen Impfstoff von Curevac hauptsächlich für die USA sichern und die Firma sogar zu einem Standortwechsel in die USA bewegen wolle. "Wie können wir gewährleisten, dass wir in Tübingen in der Lage sind, ein Produktionsgebäude schnell für den Ernstfall auszustatten und Notfallimpfstoffe für Europa zu produzieren?", fragte vielleicht deshalb Curevac in einer Mail und lieferte gleich die Antwort: Man sei "offen für eine Equity Beteiligung", also den Einstieg des Staates.

Mit Erfolg: Der Bund erwarb im Frühjahr 2020 für 300 Millionen Euro Anteile an Curevac und hält über die Förderbank KfW inzwischen rund 16 Prozent an dem Unternehmen. Diese sind zwar durch den Börsengang im Wert deutlich gestiegen. Die Kritik hält sich dennoch, auch weil eine politische Verantwortlichkeit für unternehmerisches Handeln entstehen könnte, etwa bei Impfschäden.

Curevac weist die angeblichen Drohungen zurück: "Diese Unterstellung ist absurd", sagte eine Sprecherin. Wenn von drohendem Technologietransfer die Rede sei, dann gehe es um die sehr reale Gefahr, dass Wissenschaftler – und damit ihr Know-how – in Länder abwandern könnten, in denen Forschung besser finanziert werde, etwa nach Amerika oder Asien. "Diese Gefahr besteht in allen Bereichen der Wissenschaft", so die Sprecherin auf RNZ-Anfrage.

Abgeben will der Bund seine Anteile übrigens trotz der schwachen Wirksamkeit des Impfstoffes nicht. Das "wichtige Bundesinteresse" an der Beteiligung bestehe gegenwärtig fort, zitierte "Der Spiegel" kürzlich. Die Bundesregierung sieht demnach auch die Curevac-Förderung durch das Bundesforschungsministerium "weiterhin als erfolgversprechend" an.