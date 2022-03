Bruchsal. (lsw/RNZ) Der Geschäftsführer des Flugtaxi-Entwicklers Volocopter, Florian Reuter, wird im September von Dirk Hoke abgelöst, dem ehemaligen Chef der Airbus-Rüstungssparte Defence & Space. Reuter verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch, teilte Volocopter am Dienstag in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) mit. Unter seiner Leitung habe sich Volocopter in sieben Jahren von einem Start-up mit fünf Personen zu einem globalen Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten entwickelt. Hoke sei bei der Nachfolgesuche unter anderem wegen seiner Expertise klarer Favorit gewesen.

"Die Erfahrungen, die ich bei Airbus und Siemens sammeln konnte, werden uns helfen, Volocopters führende Marktposition, die unter Florian erreicht wurde, zu monetarisieren", sagte Hoke einer Pressemitteilung zufolge. Kein anderes Unternehmen sei beim Realisieren dieser Form der Mobilität so weit. "Elektrische Flugtaxis in die Städte dieser Welt zu bringen, ist die Verwirklichung eines Menschheitstraums, auch meines."

Volocopter befindet sich in einem kostspieligen Rennen mit Unternehmen auf der ganzen Welt, darunter auch Airbus, um das erste Flugtaxi von den Aufsichtsbehörden zertifizieren zu lassen. Dies soll in rund zwei Jahren erreicht werden. Um die Kosten für die Zertifizierung und den damit verbundenen Bau von Produktionsanlagen zu schaffen, sammelt das Unternehmen gerade die notwendigen Mittel ein. Erst vergangene Woche hatte Volocopter 153 Millionen Euro von Investoren eingeworben. Es wird jetzt auf rund 1,5 Milliarden Euro geschätzt und zählt damit inzwischen zu den sogenannten Einhörnern, von denen man im Jargon der Investmentbanker ab einer Bewertung von einer Milliarde Dollar spricht. Seit der Gründung 2011 hat Volocopter bei Investoren – darunter Deutsche Bahn, Intel und Mercedes-Benz – mehr als 495 Millionen Euro eingesammelt.

Volocopter strebt für sein einem Hubschrauber ähnlichen, von 18 elektrischen Rotoren angetriebenes Flugtaxi die Zulassung im Jahr 2024 an. Sobald als möglich soll der Standardbetrieb folgen. Das erste Modell wird nur einen Passagier befördern können, geflogen wird es von einem Piloten im Sichtflug. Später sind weitere Versionen geplant. Die Reichweite beträgt etwa 35 Kilometer, die maximale Flugdauer wird zunächst rund 30 Minuten betragen. Als Einsatzgebiet sind große Städte vorgesehen, in denen sich so zum Beispiel ein Stau umfliegen lässt.Volocopter wurde 2011 gegründet und absolvierte nach eigenen Angaben über 1000 Testflüge.

Volocopter strebt auch eine Börsennotierung an, allerdings etwas später als ursprünglich geplant. "Wir wollen mit den Bildern von den Olympischen Sommerspielen in Paris an die Öffentlichkeit gehen", sagte der Vorsitzende des Beirats von Volocopter, Stefan Klocke, und setzte sich das Jahr 2024 als Ziel.