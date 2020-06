Von Matthias Kros

Heidelberg. Bei der Tübinger Biotechfirma Curevac, die vor kurzem mit klinischen Tests eines Corona-Impfstoffs begonnen hat, mehren sich die Anzeichen für einen baldigen Börsengang in New York. Laut einem Bericht der amerikanischen Wirtschaftsagentur Bloomberg hat das Unternehmen mit der Bank of America und der Jefferies Financial Group bereits die zuständigen Banken ausgewählt. Den Angaben zufolge könnte Curevac über eine Kapitalerhöhung bis zu 200 Millionen Dollar (rund 177 Millionen Euro) an der Technologiebörse Nasdaq aufnehmen.

Curevac gehört derzeit mehrheitlich der Heidelberger Dievini Hopp Biotech Holding, in der SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp seine Biotechnologie-Aktivitäten gebündelt hat. Bislang hielt Dievini 80 Prozent der Curevac-Anteile. Durch den Mitte Juni verkündeten Einstieg des Bundes, der künftig 23 Prozent an dem Tübinger Unternehmen besitzen will, würde sich Hopps Anteil aber entsprechend verwässern und nach Berechnungen des "Handelsblatts" auf gut 60 Prozent verringern. Bei einem Börsengang würden nun noch weitere Curevac-Anteile in fremde Hände gelangen.

Dass ein solcher Börsengang unmittelbar bevorsteht, hatte sich bereits beim Einstieg des Bundes abgezeichnet. Mehrere Medien hatten in diesem Zusammenhang aus einem Schreiben des Bundesfinanzministerium zitiert, nach dem Curevac einen großen Kapitalbedarf habe und deshalb im Juli 2020 an die New Yorker Nasdaq strebe. Mit der beabsichtigten Beteiligung wolle der Bund sicherstellen, dass das Unternehmen nicht ins Ausland abwandere.

Details zu einem möglichen Börsengang nennt Curevac bislang nicht. Gegenüber Bloomberg sagte Pierre Kemula, Finanzvorstand bei den Tübingern, lediglich, dass Curevac einen Börsengang "in Erwägung ziehe". Auch Dievini-Geschäftsführer Friedrich von Bohlen hielt sich bisher zurück. "Dessen ungeachtet ist aber klar, dass das gesamte Ökosystem im Finanzsektor, also Branchenkenner, Investoren, Analysten für hochinnovative Unternehmen im anglo-amerikanischen Raum viel größer, stärker und reifer ist als irgendwo sonst auf der Welt", sagte er am vergangenen Mittwoch.

Prinzipiell scheint der Zeitpunkt für einen Curevac-Börsengang nicht schlecht zu sein. Denn würde der Corona-Impfstoff tatsächlich positiv getestet, würde sich für Curevac ein riesiger Markt eröffnen, was die Aktie entsprechend anschieben dürfte. Diese Aussicht könnte Investoren anlocken und den Wert des Unternehmens rasch vergrößern. Auf der Basis der Konditionen, zu denen der Bund bei Curevac einsteigt, kommt das Biotech-Unternehmen derzeit auf eine Bewertung von etwa 1,3 Milliarden Euro.

Curevac setzt bei seiner Forschung auf Impfstoffe auf Basis der sogenannten Boten-RNA (mRNA). Sie soll den menschlichen Zellen die Informationen zur Bekämpfung der Krankheitserreger vermitteln und kann auch im Kampf gegen andere Infektionskrankheiten oder Krebs eingesetzt werden. Schon geringste Mengen gelten als wirksam, weshalb ein Corona-Impfstoff rasch ausreichend verfügbar sein dürfte. Mit einer Zulassung ist aber frühestens im Frühjahr 2021 zu rechnen.