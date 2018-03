Wiesloch/Mannheim. (dbe) Die Rhein-Neckar-Region verliert in der Dax-Indexfamilie etwas an Gewicht. Wie die Deutsche Börse mitteilte, steigt der Mannheimer Südzucker-Konzern vom MDax für mittelgroße Unternehmen in den SDax ab, der kleinste Index der Dax-Familie. Der Wiesloch Finanzdienstleister MLP verliert seine Zugehörigkeit zum SDax - ist damit nicht mehr in einem der großen Indizes gelistet.

Bei MLP sieht man den Schritt der Deutschen Börse nach Aussage eines Sprechers mit Gelassenheit. Der operative Erfolg des Unternehmens sei wichtiger. "Und da haben wir geliefert", sagte der Sprecher. Nicht die Schwäche der Wieslocher habe die Deutsche Börse zur Indexänderung bewegt, sondern die Stärke anderer Firmen.

Ähnlich entspannt sieht man das in Mannheim: "Unmittelbar hat der Abstieg der Südzucker aus dem MDax in den SDax, abgesehen vom Prestigeverlust, keine gravierenden Folgen", sagte am Mittwoch ein Sprecher von Südzucker. Die Aktie des Mannheimer Konzerns zeigte keine allzu große Bewegung nach Bekanntgabe durch die Deutsche Börse. Allerdings haben die Anteile seit Anfang 2017 fast 40 Prozent an Wert verloren. Das dürfte der Hauptgrund sein, dass die Deutsche Börse Südzucker eine Börsenliga nach unten schickt. Auch die Anzahl an frei verfügbaren Aktien spielte wohl eine Rolle: Südzucker hat als Hauptaktionär mit 56 Prozent die Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft, der Streubesitz ist relativ gering.

Neu in den MDax zieht die Startup-Schmiede Rocket Internet sowie das Medienunternehmen ProSiebenSat.1. Während Rocket Internet aus dem SDax aufsteigt, kommt ProSiebenSat.1 aus dem Dax. Der Medienkonzern hatte wegen Sorgen um das TV-Werbegeschäft ordentliche Kursverluste in den vergangenen Monaten hinnehmen müssen. Neben Südzucker steigt auch der von einem Bilanzskandal erschütterte Handelskonzern Steinhoff in den SDax ab. Überdies werden die Investmentfirma Corestate Capital und der Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost Werke in den SDax kommen. Neben MLP muss dafür auch die Modefirma Gerry Weber den Index verlassen.

Im Dax ist die Region mit BASF, HeidelbergCement und SAP mit drei Firmen vertreten. Im MDax ist ab 19. März, wenn die Änderungen wirksam werden, nur noch der Schmierstoffspezialist Fuchs Petrolub. Im SDax gelistet ist Bilfinger sowie die Heidelberger Druckmaschinen.