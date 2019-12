Stuttgart. (dpa/rl) Am Samstagmorgen startet der Verkauf von Silvesterfeuerwerk. Die Branche erwartet 2019 bundesweit einen Umsatz in dreistelliger Millionenhöhe und damit auf dem Niveau von 2018. Die anhaltende Debatte um die Umweltbelastung und die Sicherheit soll auf die Verkaufszahlen keinen nennenswerten Einfluss haben. Allerdings warnen Branche, Politik und Polizei vor den Risiken durch illegale Einkäufe vor allem aus dem Ausland, wie sogenannte "Polenböller".

Etliche Städte gehen bereits auf Nummer sicher: Unter anderem in Karlsruhe und Stuttgart wird das Feuerwerk auf den zentralen Plätzen untersagt. In der Region hat beispielsweise Mosbach das Böllern in der Altstadt untersagt

Nach Sprengstoffrecht ist der Böller-Verkauf nur an den letzten drei Tagen eines Jahres erlaubt. Und auch nur an Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Da der 29. Dezember aber auf einen Sonntag fällt, startet der Verkauf von Feuerwerk der Kategorie F2 bereits ab dem 28. Dezember. Zu der Kategorie gehören Raketen, Batterien und Knallkörper.

Zwar darf das Silvesterfeuerwerk schon vor dem Jahreswechsel gekauft werden, benutzt werden darf es erst am 31. Dezember und am 1. Januar. Das Abfeuern und Abbrennen in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ist auch zum Jahreswechsel verboten.

Im Jahr 2018 gaben die Bundesbürger für ihr Feuerwerk rund 133 Millionen Euro aus, 3 Prozent weniger als in den beiden Vorjahren.

Anlässlich der Debatte das Verbot des freien Sylvesterfeuerwerks hat der Verband der pyrotechnischen Industrie eine Kampagne zum "sicheren Umgang mit Feuerwerk, über ein friedliches Miteinander zum Neujahrsfest und gegenseitige Rücksichtnahme" gestartet. "In den vergangenen Jahren kam es durch einzelne Chaoten jedoch dazu, dass diese Attribute in der Öffentlichkeit nicht mehr gesehen werden", hieß es in einer Pressemitteilung. "Dabei sind sie da, jedes Silvester, und zwar deutlich präsenter als es die Zweckentfremdung des Feuerwerks ist. Der VPI will entgegen einiger Politiker nicht hinnehmen, dass Menschen, die friedlich das Silvesterfeuerwerk genießen möchten, durch eine Gruppe Weniger davon abgehalten wird."

Neben Aufklärungsaktionen in sechs deutschen Großstädten gibt es auch eine Informationsseite mit einem Erklärvideo zum "sicheren" Gebrauch des Feuerwerks.

Demgegenüber haben in den vergangenen Wochen Händler wie der Baumarkt Hornbach angekündigt, den Verkauf von Feuerwerkskörpern zu beenden. Allerdings erst 2020.

Die Frankfurter Polizei hat ein konsequentes Vorgehen gegen Störer und Straftäter in der Silversternacht angekündigt. Vor allem Angriffe auf Einsatzkräfte etwa der Feuerwehr oder der Rettungsdienste sollen hart geahndet werden. Ähnlich wie im vergangenen Jahr werde auf der Fußgängerbrücke "Eiserner Steg" und den dazugehörigen Brückenköpfen ein Sicherheitsbereich angelegt, sagte Walter Seubert, der Vizepräsident der Frankfurter Polizei, am Freitag. Landes- und Stadtpolizei werden den Angaben zufolge "im mittleren dreistelligen Bereich" unterwegs sein, zahlreiche Beamte werden mit einer "Bodycam" ausgerüstet sein. Auch temporäre Videoüberwachung soll eingerichtet werden.

Bereits am Samstag soll es verstärkte Polizeipräsenz und Kontrollen geben, etwa um den Bau von Barrikaden zu verhindern. In der Silvesternacht selbst werden private Sicherheitsdienste Einlasskontrollen am Sicherheitsbereich durchführen, sagte der Frankfurter Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU). Die Stadt habe ein Mitführverbot für Taschen mit einem Fassungsvermögen von mehr als drei Litern und für Feuerwerk ab der Kategorie 2 erlassen. Dazu zählen klassische Silvesterraketen, Böller oder Fontänen.

Der Tierschutzbund appelliert indes, Silvesterraketen und Böller nur zu den erlaubten Zeiten zu zünden. Der Lärm sei für Tiere ohnehin eine Belastung. Komme er überraschend, sei das noch schlimmer, sagte am Freitag ein Sprecher der Organisation mit Sitz in Trier. "Häufig haben die Tiere damit Probleme, wenn es unerwartet passiert."

Der Krach bedeute Stress für die Tiere, was zu gefährlichen Situationen führen könne. Es sei beispielsweise möglich, dass sich ein Hund beim Gassigehen am Neujahrstag durch einen verspätet gezündeten Böller erschrecke und sich deshalb losreiße.

Die Silvesternacht sollten Haustiere im Haus verbringen, sagte der Sprecher. "Bei Katzen sollte man darauf achten, dass sie drinnen bleiben, auch wenn sie Freigänger sind." Außerdem sei es wichtig, dass die Besitzer bei ihren Tieren seien, anstatt zu feiern. Heruntergelassene Rollläden und laute Musik, um die Knallgeräusche zu übertönen, könnten den Jahreswechsel für Haustiere erleichtern. "Und dann kann man nur hoffen, dass die Nacht schnell vorbei ist."

Weniger problematisch ist die Silvesternacht dem Sprecher zufolge für die Schützlinge in Tierheimen. Diese seien oft am Stadtrand oder in Industriegebieten gelegen. "Das ist natürlich in dem Moment ein Vorteil." Denn dadurch sei die Lärmbelastung durch Raketen und Böller in den Tierheimen oftmals nicht so hoch.