Von Matthias Kros

Heidelberg. Die in der Krebsforschung aktive Heidelberg Pharma AG mit Sitz in Ladenburg steht vor dem Durchbruch. Das Unternehmen hat mit Huadong Medicine aus China einen fast eine Milliarde US-Dollar schweren Vertrag über die exklusiven Entwicklungs- und Vermarktungsrechte in Asien abgeschlossen. Zudem wollen sich die Chinesen mit 35 Prozent direkt beteiligen. Das teilte Heidelberg Pharma, das der Heidelberger Dievini Holding und damit SAP-Mitgründer Dietmar Hopp gehört, am Montag mit.

Nach den Rückschlägen seines Unternehmens Curevac bei der Corona-Impfstoff-Suche hat Hopp damit erneut Grund zur Freude: Ende vergangenen Jahres hatte bereits Immatics aus Tübingen, das eine neuartige Krebstherapie entwickelt, mit dem US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb (BMS) eine ähnliche Vereinbarung abgeschlossen. Kurz davor erhielt der Heidelberger Dievini-Kandidat Apogenix eine staatliche Millionenförderung für die Forschung an einem Corona-Medikament.

Heidelberg Pharma forscht an Krebstherapien und ist nach eigenen Angaben das erste Unternehmen, das bei seiner Antikörperbehandlung den Wirkstoff Amanitin verwendet. Der am weitesten fortgeschrittene eigene Produktkandidat namens HDP-101 befindet sich in der klinischen Entwicklung.

Für diesen und einen weiteren Kandidaten erhalten die Ladenburger nun eine Vorabzahlung von 20 Millionen US-Dollar und haben Aussicht auf sogenannte Meilensteinzahlungen von bis zu 449 Millionen US-Dollar (400 Millionen Euro). Hinzu kommen noch Umsatzbeteiligungen. Die Entwicklungspartnerschaft erstreckt sich aber auch auf weitere präklinische und noch gar nicht entwickelte Kandidaten, die mit Meilensteinzahlungen von zusätzlichen 461 Millionen US-Dollar (410 Millionen Euro) verbunden sind.

Darüber hinaus plant Huadong im Rahmen einer Kapitalerhöhung eine Beteiligung an Heidelberg Pharma in Höhe von 105 Millionen Euro, was den Angaben zufolge 35 Prozent der vorhandenen Aktien nach Vollzug der Transaktion entspricht. Dievini bleibe aber Hauptaktionärin, heißt es weiter. Die Heidelberger hatten gerade erst bis zu 36 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und damit die Finanzierung von Heidelberg Pharma bis Mitte 2023 sichergestellt.

Der Aktienkurs der börsennotierten Heidelberg Pharma schoss in der Folge um rund 50 Prozent in die Höhe. "Ich freue mich, dass das Heidelberg Pharma-Team diese strategische Partnerschaft mit einem starken asiatischen Partner eingegangen ist", sagte Christof Hettich, Aufsichtsratsvorsitzender der Heidelberg Pharma und Geschäftsführer von Dievini. "Wir unterstützen Heidelberg Pharma seit 2004 und freuen uns zu sehen, dass sich das Lizenzportfolio durch Partnerschaften gut entwickelt hat".

Jan Schmidt-Brand, CEO der Heidelberg Pharma, fügte hinzu: "Wir freuen uns, diese wichtige Partnerschaft mit Huadong einzugehen". Durch die strategische Zusammenarbeit gewinne man einen weiteren langfristigen Investor. "Durch diese Partnerschaft werden wir in der Lage sein, unsere Produktentwicklung zu beschleunigen und unsere Pipeline zu erweitern".

Gegründet wurde Heidelberg Pharma im September 1997 als Wilex Biotechnology GmbH mit Sitz in München von einem Team aus Ärzten und Krebsforschern der Technischen Universität München. Im Jahr 2000 wandelte sich die GmbH in die Wilex AG um und übernahm 2011 die Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma GmbH in Ladenburg.

2014 wurde ein umfassendes Restrukturierungsprogramm durchgeführt, das zur Einstellung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten am Standort München führte. Die Hauptversammlung im Juli 2017 beschloss die Sitzverlegung der Wilex AG von München nach Ladenburg und schließlich eine Umfirmierung in Heidelberg Pharma AG.