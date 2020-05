Von Harald Berlinghof

Heidelberg/Mannheim. Die deutsche Biotechnologie-Branche befindet sich weiterhin im Aufwind. Der BioTech-Report 2020 der Beratungsgesellschaft Ernst&Young (EY) listet einen Umsatzanstieg der deutschen Biotech-Unternehmen im Jahr 2019 um zehn Prozent auf 4,87 Milliarden Euro auf. Die Zahl der Beschäftigten ist um 16 Prozent auf 33.706 gestiegen und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sogar um 21 Prozent auf 1,79 Milliarden Euro.

Woran es in der Breite aber immer noch mangelt, ist bereit gestelltes Risikokapital. "In der Biotechnologie sind die Risiken hoch und es dauert lange bis man Erträge auf das eingesetzte Kapital sieht", so Siegfried Bialojan, Autor der Studie und Leiter des deutschen Life Science Centers von EY. 6,2 Milliarden Euro Risikokapital wurden 2019 in Deutschland in kleine Start Up-Firmen investiert, allerdings davon nur ein kleiner Teil in die BioTech-Branche. "Das Geld geht dahin, wo die Risiken gering sind. In die IT-Branche oder die Mobilitäts-Branche. Eine App ist halt schneller entwickelt als ein Medikament", so Bialojan.

Trotzdem war das Jahr 2019 bezüglich des investierten Risikokapitals das zweitstärkste aller Zeiten. Bei genauerer Betrachtung allerdings ist zu erkennen, dass eine einzige Finanzierungsrunde der Firma BioNTech 61 Prozent dieser Summe ausmacht.

Ob die aktuelle Corona-Krise Auswirkungen bei den Riskiokapitalgebern auf die Bereitstellung von Kapital haben wird, sei momentan nicht absehbar. "Positiv wirkt sich mit Sicherheit aus, dass BioTech gegenwärtig in aller Munde ist", so Bialojan weiter. Der allergrößte Teil der Biotechnologie-Unternehmen beschäftigt sich schließlich mit der sogenannten "roten Biotechnologie", die sich mit der Entwicklung von Medikamenten, Impfstoffen und Diagnostica befasst.

Weltweit arbeiten dem Experten zufolge mehr als 70 Unternehmen an einem Corona-Impfstoff, in Deutschland etwa zehn. 150 Firmen arbeiten global betrachtet an einem Corona-Medikament und rund 500 an entsprechender Diagnostica. Der Wettbewerb ist groß. Doch falls ein deutsches Unternehmen dabei die Nase vorn haben sollte, würde das die internationale Sichtbarkeit der deutschen Biotechnologie drastisch erhöhen, meint er. Ein Schub im Risikokapitalfluss in deutsche Unternehmen wäre beinahe zwangsläufig die Folge.

In der Region werden sieben globale Konzerne wie Roche oder Merck zur BioTech-Branche gerechnet, außerdem zwölf wissenschaftliche Forschungseinrichtungen aber auch rund 100 kleine und junge Unternehmen, die insgesamt etwa 4000 Mitarbeiter beschäftigen. Dabei gibt es im Technologiepark Heidelberg die Ein-Mann-Firma genauso wie die etablierten Apogenix oder Affimed mit bis zu 70 Beschäftigten. Auch die BioTech Holding dieVini von Dietmar Hopp spielt in Heidelberg eine große Rolle.

Die BioRN (Bioregion Rhein-Neckar) zählt neben München und Berlin zu den drei bedeutendsten BioTech-Standorten Deutschlands. Auch hier dominiert die rote Biotechnologie. Mit der Brain AG in Zwingenberg verfügt die Region auch über ein wichtiges Unternehmen, das sich mit der weißen (industriellen) Biotechnolgie befasst. Die Grüne Biotechnologie ist in Deutschland aufgrund schwieriger politischer Rahmenbedingen kaum noch vertreten.

Als zentralen Punkt, der verbesserungsbdürftig ist, benennt der BioTech-Report die mangelnde Übertragung (Translation) von Forschungsergebnissen in marktfähige Produkte. In diesem Bereich sollen auch am Standort Heidelberg Bemühungen im Gang sein, solche Translationsplattformen anzusiedeln. Inbesondere die bislang in den USA tätige Initiative BioLabs soll auch in Heidelberg Experten und Geldgeber mit viel versprechenden BioTech-Start-Ups zusammen bringen. Auch im Technologiepark Heidelberg ist in Zusammenarbeit mit Mannheim und Tübingen eine Beratungsinitiative entstanden, die bereits seit gut zwei Jahren erfolgreich tätig ist, wie Technologiepark-Geschäftsführer Andre Domin erklärt.