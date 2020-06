Von Barbara Klauß

Mannheim. Es ist eine Zeit, in der sich der Industrieservicekonzern Bilfinger von Altlasten befreit: Im Prozess rund um den Einsturz des Kölner Stadtarchivs vor elf Jahren wegen Schlamperei beim U-Bahn-Bau, an dem eine Bilfinger-Tochter beteiligt war, steht das Unternehmen vor einer außergerichtlichen Einigung. Im Streit um Schadenersatzansprüche gegen zwölf ehemalige Vorstandsmitglieder hat sich Bilfinger im Frühjahr auf einen Vergleich geeinigt. Mit beiden Lösungen zeigten sich Aufsichtratschef Eckhard Cordes und der Vorstandsvorsitzende Tom Blades am MIttwoch bei der virtuellen Hauptversammlung in Mannheim zufrieden.

Doch während die Unternehmensspitze drinnen über die Erfolge der jüngeren Vergangenheit sprach, setzten vor der Zentrale Demonstranten einen neuen Konflikt auf die Tagesordnung. Er entzündet sich daran, dass Bilfinger sich zunehmend als gefragter Lieferant für die Atomindustrie betrachtet.

Dagegen protestierten etwa ein Dutzend Aktivisten der Anti-Atom-Organisation "Ausgestrahlt". Sie hielten Transparente in die Höhe, auf denen "Super-GAU. We make it work" oder "Bilfinger boykottiert Atomausstieg" geschrieben stand. Die Demonstranten forderten, dass Bilfinger sich aus zwei Atomkraftwerk-Neubauprojekten in Großbritannien und Frankreich zurückzieht. Das Engagement passe nicht zur Selbstverpflichtung des Konzerns, auf besseren Umweltschutz zu achten. Während Deutschland aus der Atomkraft aussteige, steige Bilfinger in diese überholte Technologie im Ausland ein, so ein Sprecher von "Ausgestrahlt".

Im Februar hatte Bilfinger mitgeteilt, dass der Konzern einen Auftrag über Ausführungsplanung, das Liefermanagement sowie die Herstellung und die Installation von Rohrleitungssystemen für den Bau des neuen Kernkraftwerks Hinkley Point C in Südwestengland mit einem Volumen von rund 68 Millionen Euro erhalten habe. Der Vertrag läuft bis 2025. Der Konzern gehöre zu den wenigen ausgewählten Partnern des Bauherrn Électricité de France (EDF), erklärte Blades bei der Hauptversammlung. Schon 2017 hatte Bilfinger einen Fünf-Jahres-Vertrag von der EDF für die Modernisierung von 58 Reaktorblöcken in Frankreich erhalten.

Dieses Engagement betrachtet Blades jedoch nicht als Problem, sondern – aufgrund des dadurch reduzierten CO2-Ausstoßes – als Baustein im Kampf gegen den Klimawandel. Natürlich sei man sich der Risiken der Kernkraft bewusst, fügte er hinzu, doch könne Bilfinger durch seine Arbeit die Sicherheit deutlich verbessern.

Die Aufträge sind bedeutsam für den Industriedienstleister mit seinen rund 34.000 Mitarbeitern (rund 1280 davon in der Region), der nach schwierigen Jahren 2019 erstmals wieder ein positives Ergebnis zu verzeichnen hatte – und nun unter den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und dem Ölpreisverfall leidet. Aufgrund der unsicheren Situation schlugen Aufsichtsrat und Vorstand den Aktionären für 2019 eine Dividende in Höhe von 12 Cent pro Aktie vor – was gerade einmal der gesetzlichen Mindesthöhe entspricht. Dennoch nahmen die Aktionäre den Vorschlag mit großer Mehrheit an.

Mit Blick in die Zukunft zeigte Blades sich optimistisch: Zumindest im Kernmarkt Europa scheine Bilfinger die Talsohle im Mai durchschritten zu haben. "Wir rechnen nach wie vor mit einer allmählichen Erholung unseres Geschäfts in der zweiten Jahreshälfte." An den mittelfristigen Finanzzielen hält er fest.

Im Streit um mögliche Pflichtverletzungen mit ehemaligen Vorständen, unter ihnen Roland Koch, stimmten die Aktionäre einem Vergleich zu. Er sieht vor, dass Bilfinger insgesamt 16,75 Millionen Euro erhält. Zusammen mit einem Verzicht auf ausstehende Gehaltszahlungen ergibt sich eine Gesamtsumme von 18,2 Millionen Euro. Damit "ziehen wir einen Schlussstrich unter die Auseinandersetzung und erzielen einen weiteren wichtigen Erfolg bei der Bewältigung von Altlasten", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Cordes.

Update: Mittwoch, 24. Juni 2020, 19.45 Uhr

