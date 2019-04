Ludwigshafen. (RNZ) 35,8 Millionen Euro hat BASF im vergangenen Jahr am Standort Ludwigshafen gespart - durch Ideen, die Mitarbeiter eingereicht haben, um die Effizienz und Ergonomie am Arbeitsplatz zu erhöhen. Das teilte der Chemiekonzern am Donnerstag mit. Dafür bekamen sie Prämien in Höhe von insgesamt 3,1 Millionen Euro ausgezahlt.

Aufgrund eines Vorschlags konnten etwa im Bereich Tierernährung & Riech- und Geschmacksstoffe zwei benachbarte Anlagen gekoppelt und so übrig gebliebenes Lösemittel wiederverwendet werden. Lothar Franz, Leiter des Ideenmanagements in Ludwigshafen, freute sich über die gute Beteiligung. Rund 60 Prozent der Vorschläge würden auch umgesetzt.