Stuttgart/Heidelberg. (kla) Wer noch auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle ist, hat in diesem Jahr noch gute Chancen – auch wenn das Ausbildungsjahr bereits am Mittwoch offiziell begonnen hat. Denn noch sind viele Stellen unbesetzt. So waren in der Lehrstellenbörse der Industrie- und Handelskammern (IHK) in Baden-Württemberg Ende August mehr als 3400 freie Stellen verzeichnet.

Marjoke Breuning, Vizepräsidentin des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages (BWIHK), appelliert an junge Menschen, sich jetzt noch zu bewerben. "Es macht uns große Sorgen, dass die Bewerberzahlen bereits im zweiten Jahr rückläufig sind, obwohl es immer noch so viele freie Lehrstellen gibt." Rechnerisch könnte jede Bewerberin oder jeder Bewerber aus fast 1,5 Stellen auswählen – dieses Verhältnis sei im laufenden Jahr "so gut wie nie".

Laut BWIHK starten in diesen Tagen rund 1900 Auszubildende weniger bei Betrieben aus Industrie, Handel und Dienstleistung in Baden-Württemberg ins Berufsleben als 2020, mit 32.355 wurden 5,5 Prozent weniger Ausbildungsverträge unterzeichnet als letztes Jahr.

Bei der IHK Rhein-Neckar hat sich die Zahl der neu eingetragenen Berufsausbildungsverhältnisse hingegen bislang um 77 gegenüber August 2020 erhöht – ein Plus von 2,4 Prozent. Insgesamt waren laut Kammer Ende August 3298 Ausbildungsverhältnisse eingetragen.

Im Handwerk in Baden-Württemberg starten nun 16.336 junge Menschen eine Ausbildung. "Das sind 169 Ausbildungsplätze mehr als 2020", teilt die Handwerkskammer im Land mit. Auch die Lücke zum Vor-Corona-Jahr 2019 sei kleiner geworden.

Allerdings sind auch im Handwerk im Land noch 3550 Ausbildungsstellen unbesetzt. Dabei sei auch hier in diesem Jahr die Situation für Bewerber hervorragend – womöglich besser als kommendes Jahr, wenn die Jugendlichen bereits mit dem nächsten Jahrgang konkurrieren, so Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold. "Wir laden alle, die noch mit sich ringen, herzlich ein, sich auch jetzt noch für dieses Jahr zu bewerben."