Stuttgart. (dpa-lsw) Gesundheitsminister Manne Lucha hat die Forderung des Einzelhandels zurückgewiesen, die 2G-Regel für den Südwesten aufzuheben. "Es ist leider der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um über Lockerungen jedweder Form nachzudenken", erklärte der Grünen-Politiker am Montag in Stuttgart, wie sein Ministerium mitteilte. Er wies in der Corona-Krise darauf hin, dass die Omikron-Variante schon in Kürze das Infektionsgeschehen auch in Deutschland dominieren dürfte. Die 2G-Regel bedeutet, dass in viele Geschäfte nur noch Geimpfte und Genesene dürfen.

Der Einzelhandel im Südwesten hatte angesichts von Umsatzeinbußen die grün-schwarze Landesregierung zur Lockerung aufgefordert. Wirtschaftsbereiche, die keine Treiber der Corona-Pandemie seien, sollten von "ständigen Regelverschärfungen verschont bleiben", teilte der Handelsverband Baden-Württemberg mit. Wie hoch das Infektionsrisiko in Geschäften ist, lässt sich nach ergänzenden Angaben aber nur schwer sagen, weil die Kontaktverfolgung gerade in solchen Bereichen schwierig ist.

"Wir haben mit der 2G-Regel eine Möglichkeit geschaffen, den Zutritt zu bestimmten Einrichtungen sowie dem Einzelhandel zu steuern und das Infektionsgeschehen damit einigermaßen zu kontrollieren", sagte Lucha. Die Niederlande seien beispielsweise bereits in einen Komplett-Lockdown gegangen. "Derzeit ist davon im Bund zwar noch nicht die Rede, doch in dieser Phase der Pandemie ist nichts auszuschließen." Eine Lockerung der der 2G-Regel im Handel stehe deshalb zurzeit nicht zur Debatte.

Die Einzelhändler wiesen in einem offenen Brief an die Landesregierung und die Landesparlamentarier auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg hin. Das Gericht hatte in der vergangenen Woche überraschend die 2G-Regel für den Einzelhandel in Niedersachsen gekippt. "Das Weihnachtsgeschäft ist bei vielen fast ausgefallen", resümierte die Hauptgeschäftsführerin des Südwest-Verbandes, Sabine Hagmann. Die Stimmung sei "dramatisch bis verzweifelt".

Falls in der Corona-Krise Beschränkungen Sinn machten, müsse es entsprechende Entschädigungen für Betriebe geben, sagte Hagmann. In der Debatte um eine mögliche "Bändchenregelung" müssten die Kommunen einbezogen werden. Bei dieser Regelung wird jede Kundin oder jeder Kunde nur einmal auf 2G kontrolliert und erhält dann ein Bändchen, mit dem er an diesem Tag Zutritt zu allen Geschäften hat.

Update: Montag, 20. Dezember 2021, 15.54 Uhr

Stuttgart. (dpa-lsw) Der Einzelhandel im Südwesten fordert von der grün-schwarzen Landesregierung, die 2G-Regel für die Branche aufzuheben. Wirtschaftsbereiche, die keine Treiber der Corona-Pandemie seien, sollten von "ständigen Regelverschärfungen verschont bleiben", teilte der Handelsverband Baden-Württemberg am Montag in Stuttgart mit.

Wie hoch das Infektionsrisiko in Geschäften ist, lässt sich nur schwer sagen, weil die Kontaktverfolgung gerade in solchen Bereichen schwierig ist.

Der Verband hatte die Regel bereits heftig kritisiert. Er verwies in einem offenen Brief an die Landesregierung und die Landesparlamentarier nun auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg. Das Gericht hatte in der vergangenen Woche überraschend die 2G-Regel für den Einzelhandel in Niedersachsen gekippt. In anderen Bundesländern - wie Baden-Württemberg - dürfen dagegen nur Geimpfte und Genesene (2G) in viele Geschäfte.

Der Südwest-Verband berichtete von erheblichen Umsatzeinbußen. Ungeachtet der Hemmnisse habe der Handel in der Pandemiebekämpfung aber an der Seite der Stuttgarter Landesregierung gestanden.

In Niedersachsen soll nach ergänzenden Angaben von diesem Dienstag an eine FFP2-Maskenpflicht im gesamten Einzelhandel gelten. Das hatte die Landesregierung als Reaktion auf das Lüneburger Urteil angekündigt. Die Änderung soll für alle Geschäfte - also auch für Supermärkte - gelten. Eine medizinische Maske reicht dann nicht mehr.